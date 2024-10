SDP:n Pia Viitanen: Hallitus istuu tumput suorana työttömyyden kasvaessa

- Orpon ja Purran hallituksen talouspolitiikka on osoittautunut katastrofaaliseksi. Hallitus on hidastellut kasvutoimien kanssa, seurannut tumput suorina rakennusalan kriisiä sekä hyydyttänyt kotimaisen kysynnän leikkaamalla pienituloisilta ja korottamalla arvonlisäveroa. Lopputuloksen olemme saaneet lukea lehtien sivuilta yhä uusien irtisanomisuutisten muodossa – ja synkimmät ajat voivat olla vielä edessä.

- Hallitus on pettänyt keskeisen lupauksensa suomalaisille. Pääministeri Orpo ja valtiovarainministeri Purra ovat selityksen velkaa niille tuhansille ihmisille, joiden työttömyysturvasta on leikattu satoja euroja ”kannustamisen” nimissä ja joilla ei hallituksen epäonnistuneen politiikan vuoksi ole avoimia työpaikkoja, joihin hakea, Viitanen sanoo.

Viitasen mukaan on huolestuttavaa, että hallitus ei vaikuta kykenevän reagoimaan vallitsevaan taloustilanteeseen. Pääministeriltä ja valtiovarainministeriltä vaaditaan nyt pikaisesti tietoa siitä, miten hallitus aikoo vastata irtisanomisten ja konkurssien aaltoon.

- SDP on varoittanut viime vuodesta asti kasvutoimien laiminlyömisen sekä kotimaisen kysynnän hyydyttämisen seurauksista, mutta hallitus on istunut käsiensä päällä. On käsittämätöntä, että hallitus on edelleen sitä mieltä, että uusia kasvutoimia voi kaikessa rauhassa odotella puoliväliriiheen asti. Samassa yhteydessä hallitus ilmoittanee jälleen uusista suomalaisten palveluihin ja sosiaaliturvaan kohdistuvista leikkauksista, koska on selvää, että muuten hallitus ei pysy valitsemallaan uralla, Viitanen tuomitsee.

- ”Toivotaan, toivotaan” -politiikan aika on ohi. Hallituksen on viipymättä tartuttava toimeen talouskasvun tehostamiseksi ja kotimaisen kysynnän tukemiseksi. SDP on esittänyt esimerkiksi pieni- ja keskituloisten verotuksen keventämistä kotimarkkinoiden elvyttämiseksi, pienyrittäjien tukemista nostamalla alv-velvollisuuden alarajaa sekä sellaisen investointien verokannustimen luomista, joka hyödyttää myös keskisuuria yrityksiä ja aidosti uusia investointeja. Toivottavasti hallituksesta löytyy halua kuunnella ja viedä näitä ehdotuksia eteenpäin, Viitanen päättää.