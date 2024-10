Alueelliset kehitysnäkymät: Pohjois-Karjalan suhdanteiden kääntymistä odotellaan

Tänään 29.10.2024 julkaistiin sekä ELY-keskusten kokoama ja työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2024 -raportti, että syksyn työvoimabarometrit.

Suhdanteiden kääntymistä parempaan on ennakoitu jo jonkin aikaa, mutta käänne antaa yhä odotuttaa itseään. Pohjois-Karjalan kehitysnäkymiä luonnehtii pitkittynyt sinnittely Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurausten sekä yksityisen ja julkisen talouden alavireisyyden ja sen tuoman varovaisuuden kanssa. Pientä positiivista odotusta tulevaisuuden näkymiin tuovat ennakoinnit suhdanteiden parantumisesta, laskevista koroista ja talttuvasta inflaatiosta.

Erityisesti rakentamisen ja myös teollisuuden alavireisyys heijastuu laajalti maakunnan alihankintayrityksien ja palveluyrityksien toimintaan. Raaka-aineiden ja työn hinnan kallistuminen vaikuttaa laajalti yrityksien kannattavuuteen. Palvelualojen tilannetta kiristää arvonlisäveron nosto ja varovainen kuluttajakysyntä. Kaikilla toimialoilla ei kuitenkaan menty alaspäin, liikevaihto kasvoi mm. metsätaloudessa ja kaivostoiminnassa. Kasvualoja löytyi myös yksittäisiltä teollisuuden alatoimialoilta.

Teknologiateollisuuden kärkiyrityksillä on liiketoiminta pääsääntöisesti sujunut melko tasaisesti, osalla jopa erittäin hyvin. Vaihtelua yritysten välillä on kuitenkin paljon ja tilannetta on hankala yleistää. Kaivostoimialalla on nähtävissä selkeää aktivoitumista. Puhtaan siirtymän investointipotentiaali alueella on yli 1,5 mrd euroa ja hankkeita on lähtenyt liikkeelle. Rakentaminen on hiljentynyt voimakkaasti eikä käännettä parempaan ole vielä tiedossa. Myönnettyjen rakennuslupien määrä on ennätyksellisen alhaalla.

Maakunnan yritysten muutosneuvottelumäärät ovat olleet kasvussa ja muutosneuvottelussa painopiste on siirtynyt vahvemmin lomautuksista irtisanomisiin. Erityisesti tämä näkyy nyt rakentamisen ja metalliteollisuuden puolella. Avointen työpaikkojen määrä on selvästi alhaisempi kuin vuosi sitten. Työttömyyden kasvu on silti vielä ollut maltillisempaa koko maan kehitykseen verrattuna.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanteen odotetaan paranevan ensi vuoden puolella. Työttömyyden kehitys seuraa yleensä viiveellä, joten siellä käännettä parempaan on todennäköisesti nähtävissä ensi vuoden loppupuolella. Työvoiman saatavuuden ongelmat ovat vastaavasti nyt aiempaa vähäisempiä.

Työvoimabarometri tarkentaa kuvaa työvoima- ja osaamistarpeista

Syksyn työvoimabarometrit julkistettiin 29.10.2024. Valtakunnallisesti arvioitiin työvoima- ja osaamistarpeita kolmen toimialaryhmän ammateissa: Sosiaali- terveys- ja hyvinvointialalla, Teknologiateollisuus ja -palvelut toimialaryhmässä, sekä rakennetun ympäristön toimialoilla.

Yleisestä epävarmuudesta ja työvoiman kysynnän hiljenemisestä huolimatta aloilla tapahtuu jatkuvasti rekrytointeja. Uutta työvoimaa tarvitaan vastaamaan uusiin osaamistarpeisiin ja korvaamaan eläköityvää tai työpaikkaa vaihtavaa henkilöstöä. Valtaosa tunnistetuista työvoimatarpeista Pohjois-Karjalassa kohdentui sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalle, jossa kasvavia osaamistarpeita ovat mm. lisääntyvä terveysteknologian hyödyntäminen sekä mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen.

Metalliteollisuudessa ammattitaitoisten hitsaajien ja peltiseppien lisäksi kaivataan ammattitaitoisia koneistajia ja konetekniikan erityisasiantuntijoita. Teknologiateollisuuden työpaikoilla on kysyntää monenlaiselle osaamiselle erilaisissa työtehtävissä, erityisesti automaatio- ja robotiikkaosaamisen merkitys tulee toimialalla kasvamaan.

Rakennetun ympäristön toimialaryhmän arvioissa näkyy uudisrakentamisen hiljeneminen. Rakennusalalla työvoima- ja osaamistarpeet painottuivat korjausrakentamiseen ja saneeraukseen. Rakennusalalla uusia osaamistarpeita tuo lisääntyvä kiinteistöautomaatio. Kiinteistönhoito ja puhdistuspalvelualalla on työvoiman kysyntä jatkunut vakaana.

Pohjois-Karjalan ja muiden maakuntien arvioihin työvoima- ja osaamistarpeiden kehityksestä pääset tutustumaan Työvoimabarometrin sivuilla: www.tyovoimabarometri.fi