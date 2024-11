Ifille vahva tulos vuoden kolmannella vuosineljänneksellä

Ifin kannattavuus säilyi vahvana: yhdistetty kulusuhde vuoden 2024 ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta oli 83,6 prosenttia (83,2 %). Liiketoiminnan vakaa kasvu jatkui, ja bruttomaksutulo kasvoi 6,4 prosenttia vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Henkilöasiakkaissa bruttomaksutulo kasvoi 6 prosenttia: kasvua tuli erityisesti henkilövakuutuksista (11 %) ja omaisuusvakuutuksista (6 %). Asiakaspysyvyys säilyi 89 prosentissa. Yritysasiakkaissa kasvua (5,6 %) vauhdittivat korkea vakuutusten uusimisaste ja hinnankorotusten jatkuminen sekä vahva kehitys PK-yrityssegmentissä.

Kolmannella vuosineljänneksellä saavutettiin merkittävä merkkipaalu Tanskan toiminnoissa: Sammon Topdanmarkista tekemä vaihtotarjous toteutui onnistuneesti syyskuussa. Topdanmark integroidaan Ifiin vuoden 2025 aikana, minkä myötä Ifin markkinaosuus Tanskassa kasvaa noin 5 prosentista 21 prosenttiin. Ifistä tulee paitsi Tanskan johtava vakuutusyhtiö, myös entistä vahvemmin Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö, jonka vuosittaiset vakuutusmaksutuotot ovat yhteensä noin 7 miljardia euroa.

Ifin maantieteellinen ja liiketoiminta-alueiden hajautus mahdollistaa, että voimme tarjota asiakkaillemme korkealaatuisia ja vastuullisia vakuutusratkaisuja tehokkaasti.

– Erityisesti epävakaina aikoina suuri kokomme ja liiketoiminta-alueidemme hajautus tuovat meille huomattavaa etua. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että If säilyy vakaana, ja pystymme auttamaan asiakkaitamme tehokkaasti, kommentoi Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

Digitaalinen myynti kasvaa voimakkaasti

Vahva panostus digitaalisuuteen on Ifissä avainasemassa: investoimme vuosittain 100 miljoonaa euroa IT-kehitykseen. Topdanmarkin integrointi lisää jatkossa skaalaetujamme entisestään ja parantaa digitaalista asiakaskokemusta, kun pystymme kehittämään edelleen verkkokaupan mahdollisuuksia ja personoituja palveluja.

Yritysasiakkaissa digitaalisen palvelutarjonnan laajeneminen ja itsepalveluratkaisujen käytön lisääntyminen kasvattivat digitaalista myyntiä 20 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Myös henkilöasiakkaissa digitaalinen myynti kasvoi kuluneella kvartaalilla vahvasti, 13 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

If-konsernin tulos

Bruttomaksutulo kasvoi vuoden 2024 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 6,4 prosenttia kiintein valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2023. Vuoden kolmannella kvartaalilla bruttomaksutulo kasvoi 3,8 prosenttia kiintein valuuttakurssein.

Bruttomaksutulo vuoden kolmannella kvartaalilla oli 1 101 miljoonaa euroa (Q3/2023: 1 100 milj. e).

Vakuutuspalvelutulos vuoden kolmannella kvartaalilla oli 251 miljoonaa euroa (201 milj. e).

Nettorahoitustulos vuoden kolmannella kvartaalilla oli 88 miljoonaa euroa (135 milj. e).

Tulos ennen veroja vuoden kolmannella kvartaalilla oli 333 miljoonaa euroa (332 milj. e).

Yhdistetty kulusuhde oli vuoden kolmannella kvartaalilla 81,1 prosenttia (84,1 %) ja koko vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 83,6 prosenttia (83,2 %).

Ifin tulos Suomessa

Bruttomaksutulo oli vuoden 2024 kolmannella kvartaalilla 200 miljoonaa euroa (Q3/2023: 198 milj. e).

Vakuutuspalvelutulos oli 77 miljoonaa euroa (68 milj. e).

Yhdistetty kulusuhde oli 72,8 prosenttia (75,4 %).

If on osa Sampo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja ainoa vakuuttaja, joka tarjoaa palveluja kaikissa Pohjoismaissa sekä asiakas- ja tuotesegmenteissä. Konserni on myös merkittävä toimija Ison-Britannian kasvavilla digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla. Sampo on listattu Nasdaqin Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä.

Lue lisää Sammon tuloksesta.

Lisätietoja:

If: Outi Kärkkäinen, Head of Press, outi.karkkainen@if.fi tai p. 010 514 1962.

Sampo: Maria Silander, Viestintäpäällikkö, mediayhteydet, maria.silander@sampo.fi tai p. 010 516 0031