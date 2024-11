Vaasan yliopisto ja ABB sopivat laajasta strategisesta koulutus- ja tutkimusyhteistyöstä – uutena avauksena energian saatavuuteen ja toimitusvarmuuteen liittyvä tutkimus ja koulutus

Uutena yhteistyön avauksena Vaasan yliopisto ja ABB ryhtyvät edistämään energian saatavuuteen ja toimitusvarmuuteen liittyvää monitieteistä tutkimusta ja kehitystä. Tätä toteutetaan muun muassa ABB:n tarpeisiin kohdennetulla tohtorikoulutuksella sekä yhteisesti rahoitetuilla tohtorikoulutuspaikoilla ABB:ltä tuleville tohtoriopiskelijoille. Lisäksi alasta kiinnostuneille ja opinnoissaan edistyneille opiskelijoille tarjotaan mentorointia sekä mahdollisuuksia projekti- ja lopputöihin sekä harjoittelu- ja kesätyöpaikkoihin ABB:llä.

Yhteistyö laajenee jatkossa myös opiskelijoiden innovaatiotoimintaan, kuten lokakuussa avattuun Vaasan korkeakoulujen yhteiseen Startup-tilaan, joka tukee uusia kokeiluja, verkostoitumista ja yrittäjyystaitojen kehittämistä.

– Uusi strateginen sopimuksemme Vaasan yliopiston kanssa mahdollistaa pitkäjänteisen ja molemminpuolisen sitoutumisen koulutuksen kehittämiseen. Suomen ABB:llä on tärkeä rooli konsernin sisällä, esimerkiksi joka seitsemäs Suomen ABB:läinen kehittää uusia tuotteita, palveluita tai teknologioita. Tämä vaatii henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä osana elinikäisen oppimisen kulttuuriamme. Myös työelämä on murroksessa ja vaatii uudenlaisia taitoja, ABB Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen sanoo. – Sopimuksen myötä yhteistyömme Vaasan yliopiston kanssa laajenee ja kattaa jatkossa osallistumisen teknisen koulutuksen lisäksi johtamiskoulutukseen sekä erilaisia räätälöityjä täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia ABB:n henkilöstölle. Tärkeää on myös tulevaisuuden osaajien varmistaminen. Vaasan liiketoimintayksikkömme tekevät tiivistä koulutusyhteistyötä, jotta Vaasan yliopistosta valmistuneilla on hyvät valmiudet vastata rekrytointitarpeisiimme.

– Yliopiston strategian mukaisesti tavoittelemme lisääntyvää ja laajempaa tutkimus- ja koulutusyhteistyötä yritysten kanssa. Tämä strateginen kumppanuussopimus ABB:n kanssa on merkittävä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Se tuo mukanaan uusia ratkaisuja kestävän energian ja liiketoiminnan saavuttamiseksi ja luo uusia mahdollisuuksia opiskelijoillemme ja tutkijoillemme. Yhteistyöllä pyrimme vahvistamaan, että kaikilla yliopistomme aloilla – liiketaloustieteissä, tekniikassa ja yhteiskuntatieteissä – koulutamme ABB:lle osaajia heidän tarpeisiinsa. Yhteistyömme toimii esimerkkinä siitä, miten yhdessä toimimalla voimme saavuttaa enemmän ja luoda kestävämmän sekä tutkimus- ja kehitysorientoituneemman yhteiskunnan kaikille, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.

Vaasan yliopisto ja ABB ovat tehneet yhteistyötä monella eri saralla jo pitkään. Nykyiset yhteistyön muodot, kuten tutkimuslaboratoriot ja tutkimusyhteistyö liittyen muun muassa joustaviin energiaresursseihin, nykyaikaisiin sähköjärjestelmiin ja älykkäisiin ratkaisuihin, jatkuvat sopimuksen myötä. Rakenteilla on myös uusi WSTAR-laboratorio. Nyt solmittu strateginen sopimus laajentaa, monipuolistaa ja syventää yhteistyötä. Yliopisto ja ABB sitoutuvat edistämään erityisesti vihreää siirtymää sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista monialaisilla kokeiluilla.

