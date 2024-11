SDP:n Kymäläinen kysyy hallitukselta lapsiperheiden toimeentulosta ja jaksamisesta

– Lapsiperhearkeen ja vanhemmuuteen liittyy nykyaikana huomattavasti ristikkäisiä paineita ja kuormitusta. Yleinen taloustilanne sekä hallituksen leikkaukset lisäävät näitä paineita entisestään. Erityisen haastavaa on niillä perheillä, joilla ei ole ympärillään tukiverkkoa. Tällöin apuun tarvitaan hyvinvointivaltiota sekä sen palveluita täydentävää järjestösektoria. Nyt kuitenkin hallituksen toimien seurauksena tällainenkin apu on vaakalaudalla, Kymäläinen kertoo.

Lastenhoitoapu on erityisesti pikkulapsiperheissä ajoittain korvaamattoman tärkeää. Se edesauttaa myös vanhempien jaksamista ja sitä kautta tukee koko perheen hyvinvointia. Jos perheen ympärillä ei ole omaa tukiverkkoa, lastenhoitoapua tarvitaan ulkopuolelta. Monelle tällaiselle perheelle on ollut tärkeää Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) perheille tarjoama edullinen tilapäinen lastenhoitoapu, jonka tarjoamiseen on saatu avustuksia kaupungeilta, kunnilta tai hyvinvointialueilta. Nyt MLL on ilmoittanut, että avustukset ovat pienentyneet niin paljon, ettei ensi vuonna tiedossa olevalla rahoituksella ole edellytyksiä jatkaa lastenhoitotoimintaa. Yksityisillä palveluntarjoajilla hinta voi kohota moninkertaiseksi.

– Perheet ovat tällä hetkellä kovilla. Leikkauksia on tehty niin sosiaaliturvaan kuin hyvinvointialueiden rahoitukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Yhtälönä tämä on monille perheille katastrofaalinen sekä puhtaasti talouden että laajemmin hyvinvoinnin ja esimerkiksi mielenterveyden näkökulmasta. Nyt hallituksen toimet ovat johtamassa myös siihen, että mahdollisuudet perheen ulkopuolisen avun hyödyntämiseen pienenevät, Kymäläinen toteaa.

Kirjallisessa kysymyksessä Kymäläinen kysyy hallitukselta, onko se arvioinut leikkaustoimiensa yhteisvaikutuksia perheiden toimeentuloon ja jaksamiseen. Lisäksi edustaja kysyy, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä lapsiperheiden jaksamisen ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

– Jatkossa monessa perheessä joudutaan lastenhoidon osalta tekemään valintoja joko liian kalliin lastenhoitoavun tai omien riittämättömien resurssien ja uupumisen välillä. Voidaankin pohtia, kuinka paljon esimerkiksi vanhempien mielenterveyden haasteet lisääntyvät perheissä, joilla ei ole tukiverkkoja ja jotka jo muutenkin ovat taloudellisesti kovilla, eikä mahdollisuutta ulkopuoliseen lastenhoitoapuun enää jatkossa välttämättä ole. Tämä ei ole oikein, Kymäläinen päättää.