Suomen suurin kauppakeskus uudistui – nimi vaihtuu, tilat ja ilme uudistettiin

Jumbossa on yli 12 miljoonaa vierailua vuodessa ja keskimäärin kävijä viettää siellä kaksi tuntia. Jos yksi ihminen viettäisi Jumbossa sen kaiken ajan, hän olisi ympäri vuorokauden kauppakeskuksessa 2 739 vuotta.



Jumbossa todella viihdytään, eikä se ole ihme. Kauppakeskuksessa on kaksi hypermarkettia ja noin 170 liikettä mukaan lukien ravintolat, kahvilat, kylpylä, hotelli ja viihdepalvelut.



“Asiakkaiden Jumbossa viettämä aika on jo nyt pitkä ja liikkeiden lisäksi yleisten tilojen viihtyisyys ja monipuolisuus on tärkeässä roolissa. Tämän takia otimme uudistuksen tavoitteeksi tehdä yhtenäisemmän, viihtyisämmän ja helpommin saavutettavan kauppakeskuksen, jossa on entistä enemmän elämyksiä, fiilistä ja hyvää oloa. Lisäsimme esimerkiksi viheralueita, rentoja oleskelutiloja ja tapaamispaikkoja eri puolille kauppakeskusta”, Jumbon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro sanoo.



Jumbosta monine palveluineen on tullut Vantaan epävirallinen keskusta. Kauppakeskus Jumbo avattiin vuonna 1999 ja viihdekeskus Flamingo 2008. Vuonna 2019 ne yhdistyivät Jumbo-Flamingoksi. Sen jälkeen ympärille on rakentunut uusia asuinalueita ja alue on kehittynyt monin tavoin. Tulevina vuosina vierestä tulee kulkemaan myös pikaraitiotie.



“Jumboon on aina ollut helppo saapua autolla ja näin on jatkossakin. Meillä on 5 500 autopaikkaa. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa olla kaikille avoin kaupunkikeskus. Raitiovaunu tuo yhden palasen lisää saavutettavuuteen ja tämä palvelee osaltaan pitkän aikavälin määrätietoista kehittämistä”, Jumbon suurimman omistajan Vantaan Valon toimitusjohtaja Jukka Vakula sanoo.



Jumbo on osa elämää – paikka kartalla



Historiasta johtuen osa ihmisistä kokee menevänsä Jumboon ja osa Flamingoon. Uudistuksen myötä ne ovat selkeämmin yhtä samaa kauppakeskusta. Nimen muutoksella ja visuaalisen ilmeen uudistuksella haluttiin viestiä siitä, että saman katon alla on kaikkea mitä tarvitaan elämään eri vuorokauden aikoina, viikonpäivinä, arjessa, juhlassa ja niiden välissä.



“Jumbon alkuperäinen liikemerkki pylonissa näkyvine J-kirjaimineen on säilynyt käytännössä samanlaisena jo vuodesta 1999. Nyt koimme, että se ei enää kertonut tarpeeksi siitä mitä Jumbo todella on. Jumbo on vakiintunut paikka kartalla, paikka josta puhutaan erisnimellä, osa elämää”, Lehtoaro sanoo.



Kokonaan Flamingo ei katoa, vaan se tulee säilymään jatkossakin hotellin ja kylpylän nimissä. “Vaikka Jumbolla ja Flamingolla oli yhä olemassa jonkinlainen omakin identiteetti, nimen vaihtaminen oli oikeastaan aika itsestään selvä ratkaisu. Sisätilojen uudistus, ympäristön kehittyminen ja liikemerkin päivitystarve johtivat tähän. Nyt Jumbo on entistä Jumbompi”, Lehtoaro sanoo.