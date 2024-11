SDP:n Perholehto: Mykkäsellä oiva paikka näyttää olevansa luonnon puolella

SDP:n Saku Nikkanen: Hallituksen säästötoimet uhkaavat syöstä sosiaali- ja terveysalan järjestöt irtisanomisien hyökyaaltoon 7.11.2024 14:01:27 EET | Tiedote

Tuoreissa uutisissa Toimihenkilöliitto Erto arvioi, että hallituksen leikkaukset sosiaali- ja terveysalan järjestöihin voivat johtaa yli 1 000 henkilön irtisanomiseen. Näin toteaa työntekijäpuolta edustava toimihenkilöliitto. Erto vetoaa, että järjestöt kuitenkin pidättäytyisivät irtisanomisista ja palvelurakenteiden pysyvästä rikkomisesta, jos se vain suinkin on mahdollista. – Hallituksen tulee nyt kohtuullistaa näitä leikkauksia, ennen kuin se on liian myöhäistä ja toiminnot on purettu, kansanedustaja Saku Nikkanen (sd) toteaa.