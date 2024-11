SDP:n Kumpula-Natri: Valiokunnat tukevat suuren valiokunnan alkuperäistä kantaa CSAM-kysymyksessä

Kysymys liittyy lasten seksuaalisen hyväksikäytön estoa internetissä käsittelevään, niin sanottuun CSAM (Child sexual abuse material) -asetukseen, jossa esitetään oikeutta rikkoa yksityisviestien viestisuoja. Ehdotusta on kritisoitu mm. perustuslain ja ihmisoikeuksien vastaisena, kertoo Kumpula-Natri.

Suuri valiokunta kyseenalaisti valtioneuvoston esityksen Suomen kannaksi ja lähetti asian uudelle lausuntokierrokselle valiokuntiin. Hallintovaliokunta ja liikenne- ja viestintävaliokunta vastustivat valtioneuvoston näkemystä suuren valiokunnan tavoin. Tänään saatiin myös perustuslakivaliokunnan kielteinen lausunto.

— Eduskunnan näkemys on yli puoluerajojen hyvin selvä ja edelleen sama kuin vuosi sitten. Hallitus ei voi tällaisessa tilanteessa kävellä eduskunnan tahdon yli, Kumpula-Natri alleviivaa.

Perustuslakivaliokunta ei perjantaisessa lausunnossaan jaa sisäministeriön käsitystä reunaehtojen täyttymisestä, vaan toteaa, että valtioneuvoston kannassa on jätetty huomiomatta niin suuren valiokunnan (ks. SuVL 7/2023 vp) kuin perustuslakivaliokunnankin kannanotot (PeVL 53/2022 vp, PeVL 5/2023 vp).

— Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on yleistyvä rikosmuoto, jonka vaikutukset uhreihin ovat elinikäisiä. Toimenpiteiden tarve on kiistaton. On tärkeää luoda EU-tasolla selkeä lainsäädäntö tällaisen väkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi, toteaa Kumpula-Natri.

— Tämä ei kuitenkaan ole oikeasuhtainen eikä toimiva keino. Toivon todella, että hallitus kunnioittaa tätä eduskunnan yhteistä näkemystä ensi viikolla käytävässä lähetekeskustelussa. Suuri valiokunta jatkaa tilanteen seuraamista tulevina viikkoina.

Suomen valtion kannalla saattaa olla merkittävä vaikutus EU:n kannan muodostumiseen.

Perustuslakivaliokunnan lausunto (PeVL 47/2024 vp) luettavissa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_47+2024.aspx