SDP:n Helena Marttila penää julkista keskustelua somen vaikutuksesta nuorten miesten asenteisiin

- Sosiaalinen media on puhututtanut runsaasti viime vuosina ja erityisesti sen vaikutukset mielenterveyteen ja muun muassa naisten ulkonäköpaineisiin. Paljon vähemmän julkisuudessa on puhuttu siitä, millaisia vaikutuksia sosiaalisella medialla on erityisesti nuorten miesten asenteisiin, sanoo kansanedustaja Helena Marttila.

Naisjärjestöt yhteistyössä -niminen yhdistys eli Nytkis ry toteutti kyselytutkimuksen osana Suomen väkivaltaobservatorion Valoa, ei väkivaltaa -kampanjaa kesällä 2024. Kyselyyn vastasi 1058 Suomessa asuvaa, 18–79-vuotiasta miestä.

- Somessa vaikutusvaltaisia henkilöitä ovat esimerkiksi Andrew Tate ja Elon Musk, joita nuoret miehet ihailevat ja jotka ovat toistuvasti puhuneet naisista halventavaan sävyyn. On huolestuttavaa, jos nuoret altistuvat päivittäin tällaiselle puheelle ja materiaalille, jatkaa Marttila, joka toimii myös eduskunnan väkivallan vastaisen verkoston puheenjohtajana.

- Tutkimustuloksissa kannustavaa on, että peräti 84% miehistä ajattelee, että miesten tulisi ottaa suurempi vastuu naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Meidän tulee pystyä paremmin ymmärtämään, mitä asenteiden koventumisen taustalla on. Ehkä kyseessä on vastareaktio #metoo-liikkeelle, joka voimaannutti naisia kaikkialla maailmassa ja vahvisti kertaheitolla feministisiä arvoja yhteiskunnassa. Tai ehkä taustalla ovat myös korona ja sota, jotka ajavat hakemaan turvaa kovenevista arvoista ja keinoista.

- Sanotaan, että vaarallisimpia yhteiskunnassa ovat toimettomat, toivonsa menettäneet nuoret miehet. Miesten ja poikien hyvinvointi on koko yhteiskunnan turvallisuuden kannalta aivan keskeinen kysymys ja myös naiskysymys. Elämme parhaillaan valtavaa murrosaikaa, jossa ilmastokriisi ja toisaalta teknologian kehitys ravisuttavat työelämää ja uudenlaisessa palveluyhteiskunnassa arvostetaan naisellisia ominaisuuksia. Tulevaisuuden näkymä on monella tapaa epävarma. Meidän tulee poliitikkoina varmistaa, että myös miehet pysyvät mukana yhteiskunnan kehityksessä.

- Kannustan jokaista mieskollegaa ottamaan osaa keskusteluun ja auttamaan sanoittamaan ja ymmärtämään, mistä tässä kaikessa on kyse ja mistä asenteiden koveneminen kumpuaa. Ei jätetä keskustelua sosiaalisen median rääväsuille tai yksin meille naisille, Marttila päättää.

Helena Marttila valittiin Demarinaisten uudeksi puheenjohtajaksi Seinäjoella 9.-10.11.2024 pidetyssä liittokokouksessa, kun liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Tytti Tuppurainen luopui tehtävästä. Marttila aloittaa tehtävässä vuodenvaihteessa.