SDP:n Tuppurainen: Suomalaisilla on vakava huoli ikäihmisten hoivasta – Orpon hallituksen on herättävä

- Yli puolet suomalaisista on huolissaan ikäihmisten hoidon tilanteesta, mutta Orpon hallitus on siitä huolimatta heikentämässä heidän hoitoaan. Henkilöstömitoituksen laskeminen kuormittaa pienemmällä joukolla tekevien hoitajien työtä karvaasti, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Erityisen huolissaan ikäihmisten hoivasta ovat yli 45-vuotiaat, joista yli 60 prosenttia kertoo kantavansa huolta heistä.

- He näkevät tällä hetkellä omien vanhempiensa kautta, miten hoivapalvelut todella toimivat, sanoo Tuppurainen.

- Heidän huolensa pitäisi herättää hallitus. Päätös on peruttava ja kurssi muutettava: hallituksen on tultava SDP:n linjalle ja vahvistettava ikäihmisten hoivan laatua – he ovat tämän maan rakentaneet.