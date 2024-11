Aluehallituksen kokouksessa talousarvioluonnos: Tulevat vuodet näyttävät haasteellisilta

Hyvinvointialueen tilinpäätösennuste vuodelta 2024 näyttää ennakoitua huonommalta. Kumulatiivinen alijäämä on kasvamassa noin 127,9 miljoonaan euroon. Tilikauden tulos tullee olemaan noin 28,8 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Merkittävimmät ylitykset muodostuvat erikoissairaanhoidosta 12,3 miljoonaa euroa, ikääntyneiden ja vammaisten (8,2 Me) sekä terveyspalveluiden ja sairaanhoidon (8,0 Me) ylityksistä. Nämä johtuvat muun muassa hintojen noususta, palvelutarpeiden kasvusta ja valtakunnallisesta palkkaratkaisusta.

Hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnoksen lähtökohtana vuosille 2025–2027 on, että hyvinvointialue tulee kattamaan alijäämänsä vuoden 2027 loppuun mennessä. Vuonna 2025 tavoitteena on, että hyvinvointialueen kumulatiivinen alijäämä (128 Me) ei enää kasva, ja syntyneet alijäämät katetaan vuosien 2026 ja 2027 aikana. Alijäämien kattaminen tarkoittaa merkittäviä talouden sopeuttamistoimia tulevaisuudessa.

Talousarviokeskusteluun oli kutsuttu myös valtuustoryhmien puheenjohtajat ja lautakuntien puheenjohtajat.

- ​Vaikka olemme jo ´kaivaneet laarinpohjatkin´, rahoituksen riittämättömyys edellyttää uusia tasapainotustoimia", toteaa kokousta johtanut varapuheenjohtaja Sirkka Rousu.

Aluevaltuusto päättää joulukuussa 12.12.24 vuoden 2024 talousarviomuutoksesta ja talousarviosta vuodelle 2025.

Lisäksi aluehallitus päätti muun muassa eron myöntämisestä Matti Putkoselle aluevaltuuston varajäsenyydestä ja aluevaalilautakunnan jäsenyydestä sekä osastosihteeripalvelun siirtämisestä liikkeenluovutuksella HUS-yhtymältä hyvinvointialueelle.

Lisätiedot:

Aluehallituksen varapuheenjohtaja Sirkka Rousu, roususirkka@gmail.com, 050 301 9132