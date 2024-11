Urheilijoilla merkittävästi parempi työmuisti kuin istumatyötä tekevillä

Kognition eli ihmisen tiedon käsittelyn tutkimuksessa on kiinnitetty viime aikoina yhä enemmän huomiota urheilun ja työmuistin väliseen suhteeseen. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole tehty meta-analyysiä, jossa olisi verrattu urheilijoiden ja ei-urheilijoiden työmuistisuorituksia.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Aktiivinen Mieli -ryhmä toteutti tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli laajasti vertailla näiden kahden ryhmän työmuistisuorituksia. He selvittivät myös tekijöiden, kuten urheilulajin ja suoritustason, merkitystä tuloksiin. Tutkimuksen aineisto koostui 21 tutkimuksesta, joihin osallistui yhteensä 1455 henkilöä.

Tulokset osoittivat, että urheilijoilla oli parempi työmuisti verrattuna ei-urheilijoihin urheilulajista ja suoritustasosta riippumatta. Tämä etu oli selvempi, kun urheilijat asetettiin vastakkain istumatyötä tekevän väestön kanssa, verrattuna analyysiin, jossa istumatyötä tekevä väestö jätettiin pois ei-urheilijoiden vertailuryhmästä. Väitöskirjatutkija Chenxiao Wu toteaa, että suurin osa tähän meta-analyysiin sisältyneistä tutkimuksista oli hyvin toteutettuja, eikä niissä ollut merkkejä merkittävästä julkaisuharhasta.

Fyysinen aktiivisuus tukee aivoterveyttä

Tutkimuksen havainnot osoittavat, että urheilun ja paremman työmuistisuorituskyvyn välillä on johdonmukainen yhteys, kun taas istuva elämäntapa näyttää olevan yhteydessä heikompaan työmuistiin.

– Tutkimusryhmämme on aiemmin tutkinut ikääntymisen vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin ja aivotoimintaan ja olemme havainneet, että fyysisesti aktiivinen elämäntapa voi lieventää ikääntymisen kielteisiä vaikutuksia näihin. Nyt saadut tulokset urheilijoilla lisäävät näyttöä, joka tukee urheilun hyötyjä ihmisen tiedonkäsittelyyn, ja korostavat aktiivisen elämäntavan merkitystä aivoterveyden edistämisessä, tutkimusryhmän johtaja, apulaisprofessori Piia Astikainen, kertoo.

Tutkimus on osa Urheilu ja sosiaalinen havaitseminen -hanketta ja sisältyy Chenxiao Wun väitöskirjatutkimukseen, jota apulaisprofessori Piia Astikainen ohjaa. SportsFace-hankkeen tavoitteena on tutkia urheilun vaikutuksia työmuistiin ja sosiaaliseen havaitsemiseen liittyen mittaamalla muistisuorituksia ja aivotoimintaa. Tulokset tuottavat tietoa urheilun, työmuistin sosiaalisen havainnon välisistä yhteyksistä. Tutkimus on parhaillaan käynnissä Jyväskylän yliopiston EEG-laboratorioissa, ja siihen voivat osallistua sekä urheilijat että ei-urheilijat.

Lisätietoja meneillään olevista tutkimuksista löydät Aktiivinen Mieli -tutkimusryhmän sivuilta: https://r.jyu.fi/FL7

Tutkimusartikkeli on julkaistu Memory-lehdessä: https://doi.org/10.1080/09658211.2024.2423812