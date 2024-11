SDP:n Johan Kvarnström: Lakialoitteeni tavoite on, että vain poliittiset päättäjät tekevät päätöksiä sairaaloistamme

– Tämä on demokratiaan perustuva minimivaatimus, josta meidän pitäisi voida sopia yli kaikkien rajojen. Riippumatta siitä, mitä mieltä olemme erilaisista palveluverkkoasioista, näistä kansalaisille tärkeistä kysymyksistä tulisi päättää elimissä, joissa ylin valta on saavutettu yleisillä vaaleilla.

Kvarnström ottaa esimerkiksi oman kotiseutunsa osoittaakseen, kuinka nykyinen järjestelmä on ristiriidassa ihmisten demokratiakäsityksen kanssa. Kvarnström on Raaseporista, jossa juuri Raaseporin sairaalan päivystys ja Lohjan sairaalan synnytysosasto ovat olleet niitä asioita, jotka eniten kiinnostavat ihmisiä. Silti Raaseporilla tai Länsi-Uudenmaan kunnilla, kuten Hangolla, Inkoolla, Siuntiolla ja Kirkkonummella, ei ole yhtäkään edustajaa HUS-yhtymän hallituksessa, kun taas yliopistolla on kaksi jäsentä, joilla on täysi äänioikeus.

– Miten voimme motivoida ihmisiä äänestämään vaaleissa, kun he näkevät, että vaikka kaikki alueemme asukkaat äänestäisivät ehdokkaita, jotka haluavat säilyttää esimerkiksi Lohjan synnytysosaston, meillä ei ole yhtään ääntä siitä päättävässä elimessä, samalla kun yliopistolla on kaksi ääntä, vaikka sen edustajat eivät ole vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä?

Kvarnström korostaa, että yliopiston edustajia tarvitaan yhtymän hallituksessa, mutta heillä on nykyään huomattavasti suurempi todellinen valta kuin mitä on lain hengen kannalta perusteltua.

Lisää lakialoitteesta voi lukea täällä.

Varsinainen aloite.