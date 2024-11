Lisää liikettä lapsuuteen ja nuoruuteen – auta Jyväskylän yliopistoa vastaamaan liikkumattomuuden haasteeseen

"Tiedetään, että runsas paikallaanolo ja ruutuaika sekä vähäinen liikkuminen heikentävät hyvinvointia ja oppimista. Lahjoitusten tuella etsimme erilaisia ratkaisuja monitieteellisin menetelmin, yhdenvertaisuus huomioiden, lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi ja paikallaanolon vähentämiseksi. Tuemme lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia tauottamalla pitkiä paikallaanolon ja ruutuajan jaksoja tarjoamalla heille mielekkäitä liikkumisen hetkiä", liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Sarianna Sipilä kertoo.

"Varainhankinta on välttämätön keino turvata rahoituspohjamme. Lahjoitukset kaikille tieteenaloille ovat tervetulleita. Nyt alkavan kampanjamme kärkikohteeksi on valittu lasten liikuntatutkimus - alue, joka on yhteiskunnassamme kohtalonkysymys. Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta tuntee vastuunsa tulevaisuuden toimintakyvyn ja työkyvyn turvaamisessa. Lahjoitus lasten liikuntatutkimukselle on elintärkeä investointi tulevaisuuteen, sillä se antaa suomalaisille mahdollisuuden terveempään elämään", rehtori Jari Ojala kannustaa.

Lahjoitus yliopistolle on tehokkain sijoitus tulevaisuuteen. Pienilläkin summilla saa paljon hyvää aikaan! Verovähennyksen voi saada henkilöverotuksessa ja yhteisöverotuksessa, kun lahjoitukset yliopistolle ovat vuoden aikana 850 euroa tai enemmän.

Jyväskylän yliopiston rahankeruulupa: RA/2020/634.

Tarkemmat tiedot keräyksestä löytyvät varainhankinnan verkkosivuilta.

Lisätietoja:

rehtori Jari Ojala, jari.ojala@jyu.fi

yhteiskuntasuhdepäällikkö Anu Mustonen, anu.mustonen@jyu.fi, 050 564 9022