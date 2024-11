SDP:n Juha Viitala ja Pia Viitanen vaativat lisää tukea omaishoitajille - "Nykytilanne on kestämätön"

"Omaishoitajat tekevät yhteiskunnallemme korvaamatonta työtä, mutta nykyinen tukijärjestelmä ei mahdollista työn ja omaishoidon tasapainottamista. Hallituksen on toimittava ja annettava konkreettisia joustoja sekä turvattava riittävä tuki omaishoitajien jaksamiselle ja työkyvyn ylläpitämiselle", Juha Viitala sanoo.



Pia Viitanen korostaa, että omaishoitajien työ on yhteiskunnan tärkeä tukipilari.



"Omaishoitajien työ kannattelee osaltaan tärkeällä tavalla yhteiskuntaa, ja meidän on arvostettava tätä työtä. Arvostuksen on näyttävä myös tekoina, ja siksi on varmistettava, että hyvinvointialueilla on riittävästi resursseja omaishoitajien ja omaishoidon tukemiseen", Viitanen toteaa.



Viitala ja Viitanen ovat jättäneet aiheesta kirjallisen kysymyksen. Kysymyksessä he esittävät hallitukselle vaatimuksia muun muassa riittävien vapaapäivien, kuntoutusmahdollisuuksien ja omaishoitajien saattohoitovapaan turvaamisesta.



Kysymyksessä vaaditaan hallitukselta vastauksia seuraaviin:



1. Kuinka hallitus aikoo edistää omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamista esimerkiksi joustavilla tukimalleilla tai omaishoitajille suunnatuilla lisäetuuksilla?

2. Onko hallitus valmis kansallistamaan ja yhtenäistämään omaishoidon kriteerit ja palkkiot valtakunnallisesti?

3. Miten hallitus varmistaa omaishoitajille riittävän tuen ja määrärahojen riittävyyden kaikilla hyvinvointialueilla?

4. Millä konkreettisilla toimenpiteillä hallitus aikoo parantaa omaishoitajien jaksamista tukevia palveluita, kuten oikeutta riittäviin vapaapäiviin, kuntoutukseen ja työkyvyn ylläpitoon?



"Nykytilanne on kestämätön – monilla omaishoitajilla ei ole riittävää oikeutta vapaapäiviin tai taloudellista turvaa. Tämä ajaa ihmisiä uupumukseen ja vaarantaa koko omaishoidon kestävyyden", Viitala ja Viitanen toteavat.