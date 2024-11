Epävarmuutta ja kaaosta kaiken vaikuttaessa kaikkeen?  Lisääntyvä kompleksisuus haastaa strategista johtamista

– Strategisessa johtamisessa on huomioitava kompleksisuuden lisääntyminen sekä ymmärrettävä, miten kompleksisuuteen ja sen osatekijöihin voidaan vaikuttaa organisaation toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla, toteaa Vaasan yliopistossa perjantaina 22. marraskuuta väittelevä Sami Tikkanen.

Väitöstutkimuksen tulosten perusteella kompleksisuuden hallitseminen on toimintaan liittyvien epävarmuuksien vähentämistä, organisaation kytköksellisyyden ja keskinäisriippuvuuksien säätelyä sekä suotuisten olosuhteiden luomista itseorganisoitumiselle ja emergenssille. Emergenssillä tarkoitetaan uusien ratkaisujen ilmaantumista arjen toiminnassa vuorovaikutuksen seurauksena.

– Käytännössä oman organisaation epävarmuuksia voidaan vähentää esimerkiksi käymällä laajaa ja monipuolista sisäistä ja ulkoista keskustelua toimintaympäristön muutoksista, Tikkanen kertoo.

– Keskinäisriippuvuutta taas voidaan kasvattaa asettamalla työyksiköissä yhteisiä tavoitteita ja solmimalla kumppanuuksia tärkeiden sidosryhmien kanssa. Itseorganisoitumista ja emergenssiä voidaan edistää vahvistamalla itseohjautuvaa toimintakulttuuria sekä kannustamalla kokeilujen tekemiseen.

Kompleksisuuden hallinta edellyttää monia muutoksia

Tutkimustulosten mukaan kompleksisuuden hallinta edellyttää strategisen johtamisen näkökulmasta muutoksia organisaation rakenteeseen, prosesseihin, viestintään, johtamiseen ja toimintakulttuuriin.

Strategisessa johtamisessa kompleksisuuden hallintaa tukevat muun muassa toimintaympäristön muutosten ennakointi, tavoitteiden merkityksellistäminen, strategian jatkuva uudistaminen, kokeilujen ja oppimisen edistäminen, valmentava ja jaettu johtaminen, tiimi- ja projektiorganisaation hyödyntäminen sekä mukautumiskyvyn ja muutosten hallinnan sekä strategisesti tärkeiden kyvykkyyksien kehittäminen.

Sami Tikkasen väitöstutkimuksessa tarkasteltiin monimenetelmäisesti strategista johtamista koulutuskuntayhtymien kontekstista ja selvitettiin, miten kompleksisuuden hallintaa tunnistetaan näissä organisaatioissa käytännössä. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa ja siihen osallistui yhteensä 27 koulutuskuntayhtymää eri puolelta Suomea.

Väitöstutkimuksessa tunnistettiin strategisen johtamisen toimintamalleja ja viitekehyksiä, joiden avulla voidaan vastata ainakin osittain kompleksisuuden tuomiin haasteisiin. Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää sekä tulevissa tieteellisissä tutkimuksissa että esimerkiksi koulutuskuntayhtymien ja muiden julkisen sektorin organisaatioiden strategisen johtamisen kehittämisessä.

Väitöskirja

Tikkanen, Sami (2024) Strateginen johtaminen kompleksisuuden hallinnassa – Tarkastelussa koulutuskuntayhtymät. Acta Wasaensia 540. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-158-7

Väitöstilaisuus

Tradenomi (ylempi AMK), Executive MBA Sami Tikkasen hallintotieteen väitöskirja "Strateginen johtaminen kompleksisuuden hallinnassa – tarkastelussa koulutuskuntayhtymät" tarkastetaan perjantaina 22.11.2024 klo 12:00 Vaasan yliopisto Nissi-auditoriossa.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta (Zoom, salasana: 436633)

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii apulaisprofessori, dosentti Elias Pekkola (Tampereen yliopisto) ja kustoksena vanhempi tutkija Paula Rossi. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Lisätiedot

Sami Tikkanen, puh. 050 577 0993, sähköposti sami.tikkanen@ekami.fi

Sami Tikkanen on syntynyt Helsingissä vuonna 1977. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Käpylän aikuislukiosta vuonna 1996. Tikkanen suoritti tradenomin tutkinnon Laureassa vuonna 2002 sekä tradenomin YAMK-tutkinnon Haaga-Heliassa vuonna 2007. Lisäksi Tikkanen on suorittanut myös Executive MBA-tutkinnon Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on myös valmistunut ammatilliseksi opettajaksi sekä näyttötutkintomestariksi Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Tikkanen on toiminut jo useita vuosia kuntayhtymän johtajana ja rehtorina Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä.

Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa apulaisrehtorina Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä, toimialajohtajana Hyria koulutuksessa ja Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiössä sekä muissa ammatillisen koulutuksen opetus- ja asiantuntijatehtävissä.