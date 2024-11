SDP:n Joona Räsänen: Orpon ja Purran konkurssihallituksen tulokset ovat karmeita - Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen

Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa pantiin vireille 339 konkurssia, joka on 70 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Konkurssien määrä on nyt suurempi kuin finanssikriisssä tai koronakriisissä. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen ennusteen mukaan työttömiä on tänä vuonna lähes 30 000 viime vuotta enemmän ja ministeriö mukaan synkkä kehitys jatkuu ensi vuonna yhä. Työllisten määrä on laskenut lähes 50 000. Samalla hallitus ottaa ensi vuonna uutta velkaa yli 12 miljardia.

Suomessa on nyt Euroopan surkein työllisyyskehitys, maailman pohjamudissa oleva talouskasvu, konkurssien ennätyksellinen määrä, ja Suomen velkaantuminen on Euroopan nopeinta.

-Kun hallituksen paljon puhuma 500 kasvutoimen lista paljastui bluffiksi, niin ei ihme, että se huutaa Murron työryhmää apuun. Sen tuloksia saamme kuitenkin odottaa hallituksen ensi kevään puoliväliriiheen ja vasta sitten toimeenpanoon. Ei uskoisi, että hallituksella on tässä tilanteessa varaa seistä tumput suorana ja odotella, Räsänen jatkaa.

-Kansalaisten mielestä hallitus vie Suomea väärään suuntaan. Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen! Tulevien vuosien kasvu rakentuu vahvasti kotimaisen kysynnän varaan, siksi SDP on esittänyt yli puoli miljardia suurempia veronkevennyksiä pieni- ja keskituloisille palkansaajille, eläkkeensaajille ja pienyrittäjille kuin hallitus ostovoiman ja työllisyyden vahvistamiseksi, Räsänen päättää.