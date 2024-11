SDP:n Aki Lindén: Omalääkärimalli ilman riittävää rahoitusta on rampa ankka

- Olen pitänyt omalääkärimallia esillä jo pitkään, ja 1990-luvulla toteutimme sen Porissa, mistä se levisi koko Suomeen. Tämä malli pelasti perusterveydenhuollon lääkärivajeen aiheuttamilta vaikeuksilta. 2000-luvulla malli kuitenkin rapautui kolmesta syystä: lääkäreiden kuormitus kasvoi, kuntien olisi pitänyt lisätä lääkäreiden määrää, ja resurssit ohjattiin erikoissairaanhoitoon ja yksityiselle sektorille, kertoo kansanedustaja Linden.

Viimeisen 10 vuoden aikana olen esittänyt mallin elvyttämistä ja räätälöintiä nykytilanteeseen. SDP on tukenut näitä ajatuksia, ja pääministeri Sanna Marin on ottanut asian esille vaalikeskusteluissa. Koronapandemia siirsi kuitenkin terveydenhuollon kehittämisen syrjään.

Vuonna 2022 käynnistin ministerinä omalääkäriasian valmistelun. Professori Juha Auvisen työryhmä laati perusteellisen selvityksen, jonka pohjalta eduskunta hyväksyi yksimielisesti omalääkäri- ja omahoitajamallin käyttöönoton hoitotakuulain yhteydessä. Hoitotakuu ja omalääkärimalli ovat erottamattomat: ilman hoitoonpääsyä ei voi olla hoidon jatkuvuutta.

- Nykyinen hallitus on ilmoittanut edistävänsä asiaa, mutta onnistunut toteutus vaatii, että hallitus peruuttaa 130 miljoonan euron leikkauksen. Leikkaus heikentäisi hoitoonpääsyä ja vähentäisi terveyskeskusten resursseja. Kela-korvauksilla ei voida korvata julkisen terveydenhuollon palveluita, ja yksityislääkäreitä on vähiten alueilla, joilla vanhuksia on eniten, painottaa Linden.

Tärkein asia nyt on peruuttaa perusterveydenhuollon leikkaukset ja varmistaa hoitotakuun toteutuminen. Tämä on välttämätöntä omalääkäri- ja omahoitajamallin onnistumiselle.