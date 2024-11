Löytyvätkö nämä lahjat sinunkin toivelistaltasi – Sokoksen asiantuntijat ennustavat joulun hittituotteet

Prisman myyntidata: Suomalaisperheet hurahtivat toden teolla Halloweeniin – yksi tuote myyty jo lähes loppuun 29.10.2024 08:15:00 EET | Tiedote

Karkki vai kepponen, naamiaiset… Yhdysvalloista lähtenyt Halloween-perinne on juurtunut tukevasti osaksi suomalaista juhlakalenteria, kertoo Prisman tuore myyntidata. Suomalaiset, ja etenkin suomalaiset lapsiperheet, ovat ottaneet Halloweenin juhlinnan omakseen, ja Prismoissa osa Halloween-koristeista on jo myyty loppuun. Prisman myyntipäällikkö kertoo mitä kurpitsajuhlaa varten ostetaan, ja mikä on tämän Halloweenin yllätyksellisin sesonkituote.