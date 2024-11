Uudenmaan Vuoden taloyhtiön puheenjohtaja on ehtaa voittaja-ainesta

-Palkitsemalla henkilöitä ja tekoja halutaan tuoda näkyville konkreettisia esimerkkejä ansiokkaasta toiminnasta taloyhtiömaailmassa. Useassa taloyhtiöissä hallituksen jäsenet ja muut toimijat tekevät hyvää työtä, josta kiitosta jaetaan turhan vähän, toteaa Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Mika Heikkilä.

-Olimme palkintoraadissa ilahtuneita siitä, että jo toisena vuonna peräkkäin saimme toista sataa ehdotusta palkittaviksi, Heikkilä jatkaa.

Monet puheenjohtajakisan perustelut korostivat henkilön vastuunottoa ja johtamiskykyjä sekä taitoa kohdata taloyhtiön haasteet yhteistyössä osakkaiden ja asukkaiden kanssa. Merkillepantavaa oli se, että palkittavaa puheenjohtajaa ehdotti usein yhtiön isännöitsijä.



-Mikä onkaan tärkeämpää, kuin hyvä yhteistyö isännöitsijän ja hallituksen välillä, toteaa Heikkilä.

Vuoden puheenjohtaja löytyi helsinkiläisestä rivitalosta

Vuoden puheenjohtaja -kilpailuun saatiin ehdotuksia yhteensä 100. Näissä nousi esiin erityisesti sitoutumisen ja yhteisöllisyyden merkitys. Useista kärkiehdokkaista valikoitui yksi ylitse muiden, Toni Sjöblom, Helsingin Orkidea -nimisestä, 22 asunnon Tapaninkylässä sijaitsevasta rivitaloyhtiöstä.

Sjöblom on tehnyt jo usean vuoden ajan luottamustehtävässään monipuolista työtä taloyhtiön kunnossapidon ja kehittämisen eteen. Hän on muun muassa käynyt läpi yhtiön sopimukset, seurannut niiden toteutumista ja pitänyt tiiviisti yhteyttä isännöitsijään. Hän on myös hakenut aktiivisesti säästöjä yhtiön etua valvoen ja viestinyt vähintään kuukausittain osakkaille ja asukkaille yhtiön asioista. Sjöblomin ansiosta taloyhtiön arvo on säilynyt ja kasvanut, ja sitä pidetään yleisesti hyvin hoidettuna taloyhtiönä.

Viestintävastaavasta vuoden taloyhtiöteko

Vuoden taloyhtiöteko haettiin tänä vuonna onnistuneesta viestinnästä. Sen haasteellisuus tunnistetaan lähestulkoon jokaisessa kodissa ja taloyhtiössä. Ehdotuksissa näkyi perusteluina muun muassa ympäristöystävällisyys, taloudellinen säästö, asukkaiden osallistaminen ja asuinmukavuuden parantaminen. Ehdotuksia tuli 11 kappaletta.

Vuoden taloyhtiöteko jaettiin tänä vuonna hallituksen jäsen Tanja Tiitalle ansiokkaasta työstä viestinnän saralla. Tiitta edustaa Pohjois-Hesperiankadulla sijaitsevaa vuonna 1932 valmistunutta suurehkoa, 76 asunnon kerrostaloa.

Tiitan johdolla on yhtiössä kehitetty viestintää systemaattisesti vuodesta 2022 alkaen. Yhtiössä on nyt päivittyvä viestintäohjelma vuosikelloineen, myös hallituksen ja isännöitsijän yhteistyö asukasviestinnässä on sujuvaa. Yhtiössä on otettu käyttöön lukuisa määrä uusia viestintäkäytäntöjä sekä pelisääntöjä yhtiön eri tilojen käyttöön.

Palkinnot jaettiin Kiinteistöliitto Uusimaan järjestämässä, vuoden 2024 Korjausrakentamisillassa 21.11.2024. Palkintoraatina kilpailussa toimi Kiinteistöliitto Uusimaan jäsentyöryhmä ja hallitus.