Ruokakauppa suosituin joululahjojen ostopaikka – Miksi Black Friday venähti kuukauden mittaiseksi?

Black Friday, joka tunnetaan suurena tarjouspäivänä ja joululahjojen ostopäivänä, on saavuttanut vahvan jalansijan myös Suomessa. Monissa kaupoissa musta perjantai on venähtänyt koko viikon tai peräti kuukauden mittaiseksi kampanjaksi. Lidlillä on ollut teeman mukaisesti erikoistarjouksia koko marraskuun ajan.

Koko kuun tarjouskampanja joulun alla on ruokakaupalle luontevaa, sillä lahjoja hankitaan usein ruokaostosten lomassa: 61 prosenttia suomalaisista aikoo tänä vuonna ostaa joululahjoja ruokakaupoista. Vastaavasti erikoiskaupoista lahjoja aikoo ostaa 47 prosenttia ja kotimaisista verkkokaupoista 42 prosenttia.

– Joululahjojen ostamisessa ruokakaupat ovat ykkösenä – tämä ei yllätä, sillä jatkuvasti kasvavina trendeinä ovat nopeus ja helppous arjessa. Siksi meillä vietetään tänä vuonna isosti koko kuukausi Black Monthia, kertoo Lidlin markkinoinnin ja kampanjoinnin johtaja Meri Aalto.

Lapsiperheet suosivat lahjoja marketista – suklaan ja makeisten lisäksi hankitaan käyttötavaroita

Pukinkontin täytettä ostetaan ruokakaupoista erityisesti perheissä, joissa on alle 12-vuotiaita lapsia (81 prosenttia) sekä yksinhuoltajaperheissä (76 prosenttia). Alueellisesti tarkasteltuna eniten joululahjoja ruokakaupasta ostetaan Pohjois- ja Itä-Suomessa (68 prosenttia). Etelä- ja Länsi-Suomessa vastaavasti näin tekee 61 prosenttia ja Helsinki-Uusimaalla 57 prosenttia.

– On vaivatonta, kun ruokakauppareissulla saa tehtyä myös lahjaostokset. Erityisesti tämä helpottaa kiireistä lapsiperhearkea. On kiintoisaa, että vaihtelua löytyy myös alueellisesti. Tätä selittää varmasti ainakin se, että pääkaupunkiseudulla on ruokakauppojen lisäksi enemmän tarjontaa, Aalto pohtii.

Suosituin tuoteryhmä, joista ruokakaupoista joululahjaksi ostetaan, ovat suklaat ja muut makeiset (85 prosenttia). Tämän jälkeen suosituimpia ovat käyttötavarat, kuten kodintekniikka ja sisustus (45 prosenttia), lelut (41 prosenttia) ja vaatteet (35 prosenttia).

– Monet kuluttajat aloittavat jouluun valmistautumisen jo hyvissä ajoin. Lahjojen ostaminen voi tuottaa stressiä, ja on helpottavaa, kun ne saa hankittua ajoissa. Asiakkaat osaavat myös odottaa kaupoilta isoja alennuksia tietyissä tuoteryhmissä ja hyödyntävät näitä lahjasuunnittelussa, Aalto kertoo.

Lidlillä on ollut Black Friday -tarjouksia kodintekniikassa, työkaluissa, leluissa ja vaatteissa. Yksittäisten houkuttelevien tarjoustuotteiden lisäksi eri tuoteryhmät ovat olleet alennuksessa, esimerkiksi tällä viikolla kaikki vaatteet myydään 20 prosentin alennuksella ja ensi loppuviikosta vuorossa on lelut.

– Suklaat ja muut makeiset ovat pomminvarma lahja, joka sopii kaiken ikäisille lahjansaajille. Yhä suositumpaa on kuitenkin ostaa ruokakaupasta käyttötavaroita. Monet tuotteemme ovat menestyneet riippumattomissa testeissä, ja nämä katoavat aina erityisen nopeasti hyllystä. On mielenkiintoista seurata, mistä tuotteista muodostuu tämän viikon hitit, Aalto sanoo.

* Tulokset perustuvat Lidlin teettämään kyselyyn, johon vastasi yli tuhat suomalaista kuluttajaa. Vastaukset on kerätty viikolla 40. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.