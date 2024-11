Yrittäjägallup: Trumpin valinta lisäsi yrittäjien huolta tulevasta

65 prosenttia Yrittäjägallupiin vastanneista pk-yrittäjistä kertoo huolien lisääntyneen Trumpin valinnan myötä. Runsas neljännes (26 prosenttia) sanoo, että Trumpin valinta ei lisännyt huolestuneisuutta maailman kehityksestä.

– Yhdysvaltain presidentinvaalit olivat Suomen kannalta tällä kertaa poikkeuksellisen tärkeät. Se, mitä presidentti Donald Trump tekee saamansa erittäin vahvan mandaatin turvin, vaikuttaa laajalti meihin Suomessa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Eniten huolestuneisuus on lisääntynyt pienten työnantajien ja ikääntyneiden yrittäjien parissa, vähiten yli kymmenen henkeä työllistävien keskuudessa.

Yrittäjägallupiin vastasi 7.–13.11.2024 välisenä aikana 1 054 mikro- ja pk-yritysten edustajaa. Vastaajista 45 prosenttia oli yksinyrittäjiä.

Investointihaluihin ei juuri vaikutusta

Trumpin valinnalla ei ole juurikaan positiivisia vaikutuksia yrittäjien investointihaluihin. Yhdeksän prosenttia vastaajista kertoo Trumpin valinnan lisäävän investointihaluja. Kaksi kolmesta puolestaan sanoo, että valinta ei lisää investointihaluja.

Trumpin valinta lisää investointihaluja eniten nuorilla yrittäjillä. Alle 36-vuotiaista yrittäjistä neljännes kertoo, että Trumpin voitto lisää investointihaluja.

– Jos Trump laittaa EU-tuotteille tulleja, se leikkaa Suomen kasvua ja syventää taloutemme ongelmia. On arvioitu, että kymmenen prosentin tuontitulli leikkaa vähintään prosenttiyksikön kasvustamme. Se olisi kova isku. Yhdysvallat on tänään Suomen suurin vientimaa, Pentikäinen sanoo.

Ei lisää Suomen turvallisuutta

Donald Trumpin valinnan ei myöskään uskota lisäävän Suomen turvallisuutta. 59 prosenttia vastaajista arvioi, että Trumpin voitto ei vahvista Suomen turvallisuutta. 11 prosenttia arvioi Trumpin valinnan vahvistavan Suomen turvallisuutta.

– Ukrainan sodan lopettaminen on Trumpille kärkiasioita. On hyvä asia, jos Ukrainan sota loppuu. Ukrainalle, Euroopalle ja Suomelle Venäjän naapurina on kuitenkin olennaista, miten sota päättyy ja minkälainen Venäjä ja Ukraina tulevat ulos sodasta, Pentikäinen arvioi.

– On syytä toivoa, että Ukraina saa pitää suurin uhrauksin taistelemansa vapauden ja kytkeytyä länteen, mikä on Ukrainan kansan vahva tahto.

Suomen turvallisuus on Pentikäisen mukaan sidottu vahvasti Yhdysvaltoihin Nato-jäsenyyden ja DCA-puolustussopimuksen myötä.

– On syytä toivoa, että Trump seisoo Yhdysvaltojen sitoumusten takana.

– On selvää, että koko Euroopan pitää panostaa entistä enemmän puolustukseen, ja Euroopan pitää ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan itse eikä edellyttää, että Amerikka on aina ja ikuisesti valmis huolehtimaan Euroopan puolustamisesta.

Pentikäisen mukaan Trump voi vaikuttaa isosti ilmastopolitiikkaan.

– Trump voi yrittää kääntää kelloa tältä osin taakse, millä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia maailman ilmastoon. Tämä ei tarkoita, että meidän pitää luopua omista ilmastotoimista – päinvastoin.

Näin kysyttiin

Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 054 pk-yritysten edustajaa 7.−13.11.2024.

Tutkimustulosten luottamusväli on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.