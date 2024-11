Vaasan yliopiston johtama uusi konsortio tutkii vety-argon-kierron mahdollisuuksia päästöttömän energiantuotannon saavuttamiseksi

Vety-argon-kierrolla voi tulevaisuudessa olla merkittävä vaikutus energiasektorille. Se mahdollistaa vihreän vedyn polttamisen energiaksi käyttäen elektrolysoitua happea ja väliaineena argonia. Ilman korvaaminen argonkaasulla ja hapella sekä parantaa vetypolttomoottorin hyötysuhdetta 10-20 prosenttiyksiköllä että mahdollistaa aidosti päästöttömän energiantuotannon. Näin pakoputken tarve poistuu ja käytännössä ainoana palamistuotteena muodostuva vesi voidaan kestävästi uudelleenkäyttää prosessissa.



Tutkimuskonsortio koostuu tutkimusorganisaatioista ja teollisuusyrityksistä. Kolmivuotisen iHAPC-hankkeen (2025-2027) kokonaisbudjetti on 8,55 miljoonaa euroa. Hanke saa pääosan rahoituksestaan Business Finlandilta, ja loppuosa rahoituksesta tulee mukana olevilta yrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta. Yhdessä kumppaneidensa kanssa hanke vahvistaa suomalaisten teknologioiden kansainvälistä asemaa kestävän energiantuotannon alalla.



– Vaasan yliopistolla on oleellinen rooli innovatiivisten ja kestävän kehityksen mukaisten energiaratkaisujen kehittämisessä. Olemme erittäin innostuneita ja valmiita johtamaan tätä hanketta, sillä meillä on asiantuntemusta polttoaineanalytiikassa, mallintamisessa ja simuloinnissa, voimansiirron testauksessa sekä ohjauksen kehittämisessä, sanoo professori Maciej Mikulski Vaasan yliopistosta. Mikulski johtaa Efficient Powertrain Solutions -tutkimusryhmää ja toimii iHAPC-hankkeen vastuullisena johtajana.



Vaasan yliopiston lisäksi projektiin osallistuvat tutkimusorganisaatioista Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy ja Oulun yliopisto. Teollisuuskumppaneita ovat Wärtsilä, Parker Hannifin Manufacturing Finland Oy, Vahterus Oy, Vaisala Oyj ja TotalEnergies SE.



– Vety-argon-kierto on uraauurtavaa tutkimusta, ja se tukee WISE-ohjelman pitkän aikavälin tavoitetta kasvattaa merkittävästi suomalaisten hiilidioksidipäästöjä vähentävien teknologioiden liikevaihtoa, sanoo Rasmus Teir, Director, Sustainability & Future Plant Concepts, Wärtsilä Energy.

Ensimmäinen projekti, joka käyttää yhteistä energialaboratoriota

Jokainen iHAPC-konsortion kumppani tuo hankkeeseen omaa ydinosaamistaan. Mukana olevat viisi yritystä vastaavat vety-argon-kierron mahdollistavien teknologioiden kehittämisestä, kun taas tutkimusorganisaatiot vastaavat prototyyppien valmistuksesta ja testien skaalaamisesta keskinopeiden moottoreiden kokoluokkaan.



Hanke huipentuu H-APC-teknologian havainnollistamiseen, tarkoituksenaan vahvistaa teknologian suorituskyky ja potentiaali kannattavana uusiutuvaa energiaa hyödyntävänä ratkaisuna. iHAPC on ensimmäinen hanke, joka tulee käyttämään Vaasan yliopiston yhteistä energialaboratoriota. Laboratorio perustettiin aiemmin tänä syksynä yhdessä Wärtsilän, VTT:n ja Oulun yliopiston kanssa toimimaan palamisteknologian alueellisena huippuosaamiskeskuksena.



Projekti on osa Wärtsilän johtamaa Wide & Intelligent Sustainable Energy (WISE) -ekosysteemiohjelmaa ja kytkeytyy myös alan eurooppalaisiin tutkimusverkostoihin. Hanke on askel kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, jossa uusiutuvaa energiaa hyödyntävillä ratkaisuilla, innovaatioilla ja yhteistyöllä on tärkeä rooli.