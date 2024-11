Aki Lindén: SDP:n turvaa julkisen terveydenhuollon palvelut ja omalääkäri-omahoitajamalli-mallin toteuttamisen

Suomen julkinen terveydenhuolto on pohjaltaan vahva. Toimialalla työskentelee korkeasti koulutettu ja vastuuntuntoinen henkilöstö. Myös tilat ja laitteet ovat korkeatasoiset. Terveydenhuoltoon on kuitenkin kasautunut ongelmia, jotka vaativat nopeaa ratkaisua.



Pääministeri Marinin hallituksen aikana aloitettiin vaikeasta koronapandemiasta huolimatta määrätietoinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen: sote-uudistus toteutettiin, säädettiin hoitotakuu ja vanhustenhuollon hoitajamitoitus, käynnistettiin omalääkäri-omahoitajamalli-mallin valmistelu ja laaja-alainen terveyskeskusten kehittäminen mm EU:n RRF-rahoituksella, Toimiva terveyskeskus -hankkeella ja Terapiat etulinjaan -ohjelmalla. Orpon-Purran oikeistohallitus on pysäyttämässä ja peruuttamassa useita näistä tärkeistä kehittämishankkeista ja leikkaamassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoitusta. Nykyisen hallituksen terveyspolitiikka on poukkoilevaa, sekavaa ja pääomasijoittajien omistamia terveydenhuollon suuryrityksiä suosivaa.

SDP:n eduskuntaryhmä esittää vaihtoehtobudjetissaan ratkaisuja terveydenhuollon ongelmiin ja suunnan kehitystyölle, jolla turvataan tulevaisuudessa vahva, toimiva ja tehokas yhdenvertainen terveydenhuolto.

Esitämme hoitotakuun pitämistä 14 vuorokaudessa eli lain velvoitetta turvata nopea hoitoonpääsy terveyskeskukseen. Tämän rahoittamiseksi esityksemme on sisällytetty 120 miljoonan euron määräraha. Tavoitteena on lyhentää hoitotakuu 7 vuorokauteen.

Terveyskeskusten toiminta on järjestettävä omalääkäri-omahoitajamalli-mallin mukaisesti, kuten eduskunta marraskuussa 2022 päätti. Tämä päätös perustui STM:n teettämään selvitykseen Omalääkäri 2.0, joka julkistettiin edellisen hallituksen toimesta elokuussa 2022.

Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan henkilömitoitus on pidettävä 0,7:ssa. Tämä tarkoittaa 7 hoitohenkilöä 10 vanhusta kohti. Konkreettisemmin asiaa selvittää seuraava esimerkki. 30-paikkaamisessa hoivayksikössä on 21 hoitohenkilöä. Tämä mahdollistaa, että jokaisena viikonpäivänä päivävuorossa työskentelee kuusi henkilöä, iltavuorossa viisi henkilöä ja yöllä kaksi. Ympärivuorokautisen hoivan piirissä olevat henkilöt ovat yhä iäkkäämpiä, muistisairaampia ja tarvitsevat paljon apua ja hoivaa. Henkilömitoitusta ei voi alentaa, kuten hallitus esittää. SDP:n eduskuntaryhmä esittää tähän tarkoitukseen 89 miljoonaa euroa.

Terveydenhuollon asiakasmaksujen rajun korotuksen torjumme ja tähän tarkoitukseen osoitamme 150 miljoonaa euroa, jonka oikeistohallitus on leikkaamassa hyvinvointialueilta ja pakottamassa ne maksujen korotuksiin.

SDP:n vaihtoehtobudjetti sisältää useita muita tärkeitä sosiaali- ja terveydenhuollon parannuksia ja Orpon-Purran hallituksen leikkausten peruuttamista. Nämä on kaikki kestävästi rahoitettu.

Oikeistohallituksen leikkaukset ja maksujen korotukset pakottavat potilaat turvautumaan yhä laajemmin kalliisiin yksityisiin hoitoihin, joiden tukea hallitus on voimakkaasti kasvattamassa. Tämä ohjaa myös henkilöstöä siirtymään yksityiselle sektorille. Julkinen terveydenhuolto ajautuu sen seurauksena yhä syvempiin vaikeuksiin.