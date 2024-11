Keusoten asukaspaneelien toimenpidesuositukset käytäntöön

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) järjesti loppuvuonna 2023 ja keväällä 2024 puntaroivat asukaspaneelit, joissa hyvinvointialueen asukkaat ovat saaneet ehdottaa kehittämistoimenpiteitä Keusotelle. Toimenpidesuosituksia kerättiin lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen sekä digiasioinnin kehittämiseen.

Asukkaiden suositukset, niin sanottu loppulausuma, luovutettiin kummankin paneelin jälkeen Keusoten aluevaltuustolle. Hyvinvointialue on pyrkinyt vastaamaan jokaiseen panelistien suositukseen: Osa suosituksista on jo ehditty toimeenpanna ja suureen osaan suosituksista on toimeenpano suunniteltu. Joukossa oli myös suosituksia, joita ei pystytä toteuttamaan, mutta niihinkin on pyritty antamaan perusteltu vastaus.

– Asukaspaneelien järjestäminen oli erittäin antoisaa ja saimme myös osallistujilta paljon hyvää palautetta. Parasta tietysti on se, että olemme saaneet monia, konkreettisia toimenpidesuosituksia hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseksi. Näistä on nyt napattu koppi, johtava asiantuntija Tero Seitsonen Keusotelta kertoo.

Tukea nuorten arkeen

Marraskuussa 2023 puntaroivaan asukaspaneeliin osallistuneet ehdottivat konkreettisia ja käytännöllisiä toimenpiteitä nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Toimenpidesuosituksissa huomioitiin sekä nuorten itsensä tarvitsema tuki että vanhempien tukeminen. Monissa ehdotuksissa korostui tarve tavoittaa nuoret ja olla heille läsnä.

Asukkaiden ehdotusten pohjalta toteutetaan muun muassa vanhempien ryhmiä ja webinaareja sekä lisätään työntekijöiden läsnävastaanottoja perhekeskuspalveluissa. Keusoten asukaskehittäjätoiminnan ikärajaa on laskettu 15 vuoteen, jotta nuoret pääsevät paremmin mukaan palvelujen kehittämiseen, ja nuorille suunnattu viestintäkampanja on käynnistetty.

– Monessa toimenpidesuosituksessa korostuu se, miten tärkeää on tavoittaa nuoret siellä, missä nuoret ovat, ja sillä tavalla, mikä sopii nuorille parhaiten. Juuri nyt meillä on esimerkiksi käynnissä Tukea nuorten arkeen -viestintäkampanja, jolla pyrimme varmistamaan, että nuoret tietävät, mistä saa tarvittaessa apua ja tukea. Kampanja sisältää monia toimenpiteitä. Lähetimme esimerkiksi jokaiselle hyvinvointialueen vuonna 2011 syntyneelle nuorelle kirjeen kotiin, erityisasiantuntija Laura Busi Keusotelta kertoo.

Keusoten sovellusta odotetaan kuumeisesti

Keväällä asukaspaneeliin osallistuneet puntaroivat ja pohtivat digiasioinnin kehittämistä sekä hyvinvointialueen resurssien että palveluiden käyttäjien näkökulmasta.

Asukkaat toivovat digiasioinnilta ennen kaikkea helppoutta ja saavutettavuutta. Toive olisi, että digiasiointi onnistuisi yhden kanavan kautta ja että siihen saa tarvittaessa apua. Asukkaat ehdottivat myös erilaisia niin sanottuja “etäkäyttöhuoneita”, eli tiloja, joissa voi itse mitata omaa terveyttään tai joissa voi käyttää Keusoten digiasiointia, jos kotona ei ole tarvittavia laitteita.

Keskeinen, konkreettinen toimenpide digiasioinnin kehittämiseksi on Keusoten oma sovellus, jota asukaspaneelissa toivottiin kovasti. Keusote on nyt tehnyt digiasiointialustan hankinnan ja käyttöönottoa valmistellaan.

– OmaKeusote-sovellukseen on tulossa yleisimmin käytettävät digiasioinnin toiminnallisuudet, kuten chat, kiireetön viestinvälitys, videovälitteinen etävastaanotto/etätapaaminen, valmennukset, ajanvaraus ja ajanvarausten hallinnointi sekä lomakkeet vuoden 2025 aikana. Digiasiointia lisätään palveluihin vaiheittain, kertoo tuotepäällikkö Sami Piispa.

Kaikki puntaroivissa asukaspaneeleissa ehdotetut toimenpiteet ja Keusoten ratkaisusuunnitelmat niihin on nyt julkaistu Keusoten verkkosivustolla: