SDP:n Kim Berg: Vaihtoehtobudjetti puolustaa suomalaisten arjen palveluja

Hallituksen sote-leikkaukset kohdistuvat suoraan suomalaisten arkeen. Perusterveydenhuollon hoitotakuu heikkenee, henkilöstömitoitusta alennetaan vanhuspalveluissa, sairaalaverkkoa karsitaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja nostetaan merkittävästi. Näillä toimilla hallitus vaarantaa ihmisten oikea-aikaisen hoitoon pääsyn ja lisää terveys- ja hyvinvointieroja.



SDP:n vaihtoehtobudjetti esittää toisenlaista suuntaa. Meidän tavoitteemme on vahvistaa perustason palveluja ja panostaa ennaltaehkäisevään työhön, jotta palvelut toimivat ja kustannuspaineet vähenevät pitkällä aikavälillä.



"Julkiset sote-palvelut ovat jokaisen suomalaisen oikeus ja hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi. Emme hyväksy hallituksen esittämää leikkauspolitiikkaa, joka sysää raskaan hinnan pienituloisille ja paljon sairastaville. SDP:n vaihtoehtobudjetilla varmistamme, että hoitoon pääsy nopeutuu, vanhusten hoito säilyy ihmisarvoisena ja asiakasmaksut pysyvät kohtuullisina," painottaa kansanedustaja Kim Berg.



Konkreettiset toimet:



1. Perusterveydenhuollon hoitotakuu säilytetään 14 vuorokaudessa.

- Panostamme 120 miljoonaa euroa hoitoon pääsyn nopeuttamiseen ja hoidon jatkuvuuteen, erityisesti mielenterveyspalveluissa.

2. Vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusta ei heikennetä.

- Satsaamme 89 miljoonaa euroa toteuttamaan 0,7 henkilöstömitoituksen ja takaamaan ihmisarvoisen hoidon.

3. Sairaalaverkko pidetään kattavana.

- Esitämme 6,2 miljoonan euron lisärahoitusta alueellisen tasa-arvon ja turvallisuuden takaamiseksi.

4. Asiakasmaksujen korotukset perutaan.

- Varaamme 150 miljoonaa euroa kohtuullisten maksujen ylläpitämiseen ja kehitämme järjestelmää yhdenvertaisemmaksi.

5. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestötoiminta turvataan.

- Lisäämme 32 miljoonaa euroa järjestöjen työhön, jolla ehkäistään syrjäytymistä ja vähennetään julkisen sektorin kustannuksia.



"Vaihtoehtobudjetillamme emme pelkästään puolusta nykyisiä palveluja, vaan myös kehitämme niitä. Hyvinvointialueille on annettava mahdollisuus pitkäjänteiseen kehittämiseen, jotta perustuslain mukaiset laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut voidaan turvata kaikille," Berg korostaa. SDP:n vaihtoehtobudjetin tavoitteena on suojella suomalaisten hyvinvointia ja rakentaa kestävä pohja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluille.