SDP:n Joona Räsänen: Suomen talous ei kestä tätä ylimielistä hallitusta

Ylimielisen hallituksen uskottavuus kansan silmissä on mennyttä. Tuoreen HS-gallupin mukaan yli puolet suomalaisista arvioi, että nykyhallitus tekee Suomen huonommaksi maaksi elää. Luottamus hallitukseen on myös laskenut pohjamutiin. Kaiken tämän jälkeen hallitus kehtaa vielä syyttää oppositiota siitä, jos me emme yhdessä vuodessa saa kaikkia hallituksen tekemiä kurjuuksia tekemättömäksi.

-SDP on tehnyt vakavalla mielellä realistisen vaihtoehdon hallituksen ensivuoden talousarvioesitykselle. Osoitamme, että taloutta voidaan tasapainottaa oikeudenmukaisesti. Emme esitä kaiken perumista tai kuuta taivaalta, mutta kaikkien heidän arkea, joiden tilannetta Orpon-Purran hallitus on heikentänyt, SDP parantaa. Meidän vaihtoehdossamme yli 90 % prosentilla suomalaisista tilanne paranee hallituksen esitykseen verrattuna, Räsänen sanoo.

SDP parantaisi ihmisten arjen palveluita, kuten koulutusta ja hoitoon pääsyä. Keventäisimme myös merkittävästi enemmän pieni- ja keskituloisten palkansaajien, eläkeläisten ja yrittäjien verotusta. Tämä on oikeudenmukaista politiikkaa, mutta samalla vahvistamme ihmisten ostovoimaa ja lisäämme työllisyyttä, mihin hallitus ei ole pystynyt, Räsänen jatkaa.

-Suomessa kasvaa tällä hetkellä vain työttömyys, konkurssit ja velka. Korjausliikkeitä ei hallitukselta näy eikä kuulu ja valtionvarainministeri Purra keskittyy ratkaisujen etsimisen sijaan pitämään eduskunnassa värittyneitä luentoja poliittisesta aatehistoriasta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen huutelee puolestaan muiden uskottavuuden perään, vaikka itse lupasi jo tälle vuodelle 65 000 uutta työpaikkaa. Voisiko tuleva työministeri Marttinen kertoa, milloin nämä työpaikat ilmestyvät katukuvaan? Hallituksen ylimielisyys näyttää olevan tällä hetkellä keskeisimpiä Suomen kasvun esteitä, Räsänen paaluttaa.