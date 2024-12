KHO:n muu päätös, joka koskee julkista hankintaa (pienet infraurakat)

Asian tausta

Turun kaupunki on ilmoittanut EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta pieniä infraurakoita koskevasta hankinnasta ajalle 1.3.2023–28.2.2025 ja optiokaudelle 1.3.2025–28.2.2027. Turun kaupungin hankintapäällikkö on 15.2.2023 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 23) valinnut Finaco Oy:n ja Maanrakennus Kivelä Oy:n tarjoukset.

Anlog Oy on markkinaoikeudelle tekemässään valituksessa ensisijaisesti vaatinut, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, että markkinaoikeus kumoaa Turun kaupungin hankintapäätöksen Maanrakennus Kivelä Oy:n tarjouksen valinnan osalta, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä tältä osin ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Anlog Oy on vaatinut myös oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Markkinaoikeus on kumonnut Turun kaupungin hankintapäällikön 15.2.2023 tekemän hankintapäätöksen (§ 23) siltä osin kuin siinä on valittu Maanrakennus Kivelä Oy:n tarjous. Markkinaoikeus on kieltänyt Turun kaupunkia tekemästä tältä osin hankintasopimusta kyseisen päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön. Kieltoa on määrätty noudatettavaksi asetetun 300 000 euron sakon uhalla.

Vaatimukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Turun kaupunki on pyytänyt lupaa valittaa markkinaoikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin siinä on kumottu Turun kaupungin hankintapäällikön hankintapäätös 15.2.2023 Maanrakennus Kivelä Oy:n tarjouksen valinnasta ja siltä osin kuin kaupunki on velvoitettu korvaamaan Anlog Oy:n oikeudenkäyntikulut. Kaupunki on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpano kielletään valituksenalaiselta osin, kunnes asia on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää Turun kaupungille valitusluvan ja tutkii asian.

Markkinaoikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin sillä on kumottu Turun kaupungin hankintapäällikön hankintapäätös 15.2.2023 Maanrakennus Kivelä Oy:n tarjouksen valinnasta ja kielletty Turun kaupunkia tekemästä tältä osin hankintasopimusta kyseisen päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asetetun sakon uhalla.

Markkinaoikeuden päätös kumotaan myös siltä osin kuin sillä on velvoitettu Turun kaupunki korvamaan Anlog Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa.

Anlog Oy:n ja Turun kaupungin markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 3.12.2024 T 3391