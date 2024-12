SDP:n Marko Asell: Hallitus vaikeuttaa rakentamista kunnissa

– SDP:ssä emme ymmärrä, mitä sujuvoittamista se on, jos kuntien käsissä olevan rakennusjärjestyksen sijaan yksityiskohtaista sääntelyä aletaan jatkossa tehdä kaavoissa. Tähän johtavat hallituksen esittämät muutokset rakennusjärjestykseen, mikä kaventaa kunnan mahdollisuutta määrätä rakentamisesta, sen laadusta ja soveltuvuudesta rakennuspaikalle. Tämä tarkoittaa jatkossa yksityiskohtaisempia kaavoja, mikä ei ole kenenkään etu, ihmettelee Asell.

– Harmittaa jo nyt kesällä omakotitaloprojektin aloittavien kuntalaisten puolesta. Hyvässä tarkoituksessa säädetty käsittelyaikatakuu rakentamislupiin tullee aiheuttamaan sen, että yhä useamman rakentajan lupa joudutaan hylkäämään. Nyt kunnissa on usein tahtotilana viilata lupaa rakennusprojektiin ryhtyvän kanssa niin kauan, että hakemus on oikein laadittu ja vastaa tarkoitustaan. Jatkossa, kun uhkana on sanktiot kunnalle, yhä useampi lupa joudutaan hylkäämään. Rakentaminen Suomessa on hyvin kausiluontoista ja kesää kohden hakemuksia tulee enemmän. Miten kunta voi vastata tähän kausiluontoiseen lupakäsittelijöiden tarpeeseen? Asell kysyy.

SDP katsoo, että esimerkiksi rakennusjärjestyksen, käsittelyaikatakuun ja ilmastoselvityksen osalta olisi tullut pitäytyä viime hallituskaudella hyväksytyssä rakentamislain pykälämuotoilussa. SDP jätti pykälävastalauseen lakiin tänään keskiviikkona 4.12. yhdessä vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa.