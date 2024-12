Väitös: Keskiluokan kokemat haasteet olisi huomioitava yhteiskunnallisessa keskustelussa

Talouden shokit, kuten yrityksen konkurssi tai joukkoirtisanomiset, voivat aiheuttaa pitkäkestoisia vaikutuksia yksilöiden taloudelliseen hyvinvointiin ja työurien kehitykseen. KTM Sami Remeksen taloustieteen väitöstyö tarkastelee erityisesti massairtisanomisten seurauksia sekä sitä, miten yksilöt sopeutuvat taloudellisiin kriiseihin. Hänen tutkimuksensa tarkastelee työuran alkuvaiheen olosuhteiden ja tukitoimenpiteiden merkitystä pitkän aikavälin työmarkkinamenestykselle.

– Väitöskirjani tutkimukset osoittavat, että myös keskiluokka ja työssäkäyvät kokevat erilaisia muutoksia ja shokkeja, joita yhteiskunnallisessa keskustelussa tulisi huomioida, Remes tiivistää väitöstyön keskeisen viestin.

Yksi tutkimuksista keskittyy siihen, miten uran alkuvaiheen työmarkkinatilanne vaikuttaa irtisanomisista selviytymiseen myöhemmin uralla.

Tulokset osoittavat, että yliopistosta taantuman aikana valmistuneet ja myöhemmin irtisanotut kohtaavat suurempia ja pysyvämpiä tulonmenetyksiä kuin parempaan aikaan valmistuneet. Sen sijaan ammatillisesta oppilaitoksesta heikommassa taloustilanteessa valmistuneet eivät koe vastaavaa lisähaittaa, vaan he ovat jopa aktiivisempia työmarkkinoilla. Tämän perusteella koulutustaustalla ja valmistumisen ajankohdalla on tärkeä rooli pitkän aikavälin hyvinvoinnille. Irtisanomisen keskimääräinen vaikutus on kuitenkin suhteellisesti suurempi matalammin koulutettujen kohdalla.

– Yliopistosta valmistuneiden osalta tämä vaikuttaa johtuvan erityisesti työllistymisestä heikommin menestyvissä yrityksissä, Sami Remes sanoo.

Toinen tutkimuksista keskittyy Nokia Oyj:n massairtisanomisten vaikutuksiin vuosina 2009–2012. Väitöstutkimuksen mukaan Nokialta irtisanotuilla oli suuremmat tulonmenetykset ja korkeampi työttömyyden riski kuin muilla vastaavissa tilanteissa olevilla työntekijöillä. Tutkimuksessa tarkasteltu Nokian "Bridge-ohjelma", joka tarjosi tukea yrittäjyyteen, lisäsi startup-yritysten perustamista erityisesti korkeasti koulutettujen keskuudessa. Nämä yritykset menestyivät keskeisten liiketoimintamittareiden, kuten liikevaihdon ja työntekijöiden lukumäärän, perusteella keskimäärin yhtä hyvin kuin muut samaan aikaan Suomessa perustetut uudet yritykset.

Väitöskirjan löydökset valottavat työmarkkinoiden joustavuuden merkitystä toivuttaessa talouskriisien seurauksista. Tulokset korostavat erityisesti koulutuksen, työuran alkuvaiheen olosuhteiden ja kohdennettujen tukiohjelmien merkitystä yksilöiden taloudellisessa sopeutumisessa ja hyvinvoinnissa.

Väitöstilaisuus torstaina 5. joulukuuta

Kauppatieteiden maisteri Sami Remeksen taloustieteen alaan kuuluva väitöskirja Essays on Income and Labor Mobility tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa torstaina 5.12.2024 klo 13 alkaen. Paikkan on Pinni B-rakennuksen auditorio B1097 Tampereen yliopiston keskustakampuksella (Kanslerinrinne 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Kristiina Huttunen Aalto-yliopistosta ja kustoksena professori Jarkko Harju johtamisen ja talouden tiedekunnasta.