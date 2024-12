KHO:n ennakkopäätös, joka koskee toimeentulotuen myöntämistä

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ulkomaille matkustamisesta tai ulkomailla oleskelusta syntyneitä menoja ei lähtökohtaisesti oteta huomioon toimeentulotukea myönnettäessä. Unionin kansalaisen maahantulon ja oleskelun edellytyksenä kuitenkin on, että hänellä on voimassa oleva henkilötodistus tai passi. Passi tai muu henkilötodistus on käytännössä välttämätön myös henkilöllisyyden todistamiseen erilaisissa asiointitilanteissa Suomessa.

Passin välitöntä hankintamenoa oli näin ollen pidettävä Suomessa oleskelusta johtuvana menona, eikä kysymys siten ollut ulkomaille matkustamisesta tai siellä syntyneestä menosta siinäkään tapauksessa, että passi oli tosiasiallisesti hankittu ulkomailla.

