Lasten ja nuorten hyvinvointi edellyttää koko perheen tukemista

Lasten ja nuorten psyykkisen kuormituksen taustalla on hyvin monenlaisia syitä. Haasteista voi kertoa esimerkiksi muuttunut käytös, sulkeutuneisuus, keskittymisvaikeudet tai pelkotilat. Riippumatta siitä, mikä oireiden syy on, lapselle tai nuorelle on aina tärkeää perheen tuki.

Sekä opiskeluhuollossa, perheneuvolassa että nuorisoasemalla tuetaan lapsen ja nuoren lisäksi koko perhettä. Vanhempien hyvinvointi edesauttaa aina myös lapsen tai nuoren toipumista, ja usein vanhemmat tarvitsevat tukea siihen, että voivat tukea omaa lastaan.

– Teemme suunnitelmallista ja tavoitteellista lapsen tai nuoren sairauden hoitoa ja kuntoutusta. Sen avulla tähdätään siihen, että koko perheen hyvinvointi paranee, perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies Johanna Alajoutsijärvi Keusotelta kertoo.

Tukea vanhemmuuteen

Perheneuvolasta ja nuorisoasemalta saa tukea vanhemmuuteen sekä pari- ja perhesuhteiden haasteisiin myös ilman, että lapsi tai nuori on asiakkaana. Tavoitteena on luoda edellytykset lasten turvallisille kasvuoloille, tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään sekä lisätä perheiden ja perheenjäsenten toimintakykyä ja hyvinvointia.

Perheneuvolan palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaiden lasten perheille ja nuorisoaseman palvelut 13–17-vuotiaiden nuorten perheille. Perheneuvolassa ja nuorisoasemalla lasta tai nuorta ja hänen perhettään auttaa moniammatillinen tiimi. Työntekijät valitaan aina asiakkaan tuen ja hoidon tarpeen mukaisesti. Sekä perheneuvolan että nuorisoaseman palvelut ovat ilmaisia.

Vanhempien syitä hakeutua perheneuvolaan tai nuorisoasemalle ovat esimerkiksi vuorovaikutusongelmat perheessä, erilaiset muutokset perhetilanteessa, kuten erotilanne tai uusperheen muodostaminen, sekä yleisesti se, että vanhemmuus mietityttää tai lapsen tai nuoren tilanne huolestuttaa.

Yhteydenotto perheneuvolaan tai nuorisoasemalle

Perheneuvolaan ja nuorisoasemaan otetaan yhteyttä verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Yhteydenoton voi tehdä lapsi tai nuori itse tai hänen vanhempansa. Yhteydenoton myötä Keusoten ammattilaiset arvioivat hoidon tarpeen ja sen kiireellisyyden.