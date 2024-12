Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö edistää energiasiirtymää Suomessa

Kestävään energiajärjestelmään siirtyminen on yksi aikamme kiireellisimmistä haasteista. Onnistunut siirtymä edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin koordinoitua yhteistyötä. Luottamus, yhteiset tavoitteet ja selkeä visio muodostavat vaikuttavan yhteistyön perustan, Giovanna Pinilla De La Cruz osoittaa tuotantotalouden väitöskirjassaan.

– Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö mahdollistaa resurssien, asiantuntemuksen ja näkökulmien yhdistämisen, mikä tehostaa haasteiden ratkaisemista ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä, kertoo Pinilla De La Cruz, joka väittelee Vaasan yliopistossa 13. joulukuuta.

Suomessa yleinen tapa toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä pohjautuu vahvasti historiaan ja kulttuurisiin arvoihin. Tämä perusta on mahdollistanut tunnusomaisten yhteistyömuotojen kehittämisen, jotka ovat erityisen tehokkaita energiasiirtymän kaltaisten monimutkaisten haasteiden ratkaisemisessa.

– Suomessa yhteistyökulttuuri rakentuu luottamukseen, vastavuoroisuuteen ja läpinäkyvyyteen pohjautuvien horisontaalisten suhteiden varaan, mikä helpottaa julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyötä, Pinilla De La Cruz toteaa.

Yhteistyö muokkaa energiasiirtymää Vaasan alueella

Julkiset instituutiot ovat avainasemassa yhteistyön edistämisessä, sillä niillä on kyky tuoda yksityisiä yrityksiä yhteen jaetun vision ympärille. Tämä koordinoitu lähestymistapa estää pirstaleisia toimia ja edistää innovaatioita, jotka tuottavat pitkäaikaisia hyötyjä. Vaasan alue on erityisen taitava edistämään yhteistyötä eri sidosryhmien kesken kestävän energiasiirtymän vauhdittamiseksi.

– GigaVaasa-hanke on konkreettinen esimerkki tästä yhteistyöstä. Yhdistämällä kuntia, yrityksiä, yliopistoja ja julkisia instituutioita projekti osoittaa, kuinka yhteistyö voi luoda perustan kestäville innovaatioille. Alue kokonaisuudessaan on hyvin asemoitunut toimimaan keskeisessä roolissa globaalissa energiasiirtymässä, Pinilla De La Cruz selittää.

Väitöskirjassa hyödynnetään laadullisia tutkimusmenetelmiä. Onnistuneiden yhteistyömallien analysoimisessa teoreettisina näkökulmina toimivat ymmärryksen rakentuminen, sosiaalisen vaihdannan teoria, käyttäytymisen mikroperusteet ja käytäntöteoria. Tutkimusta tukivat Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Evald ja Hilda Nissin säätiö.

Väitöstilaisuus

M.Sc. Giovanna Pinilla De La Cruzin väitöstutkimus ”The role of Public-Private Collaboration in advancing the transition towards cleaner and sustainable energy systems: Cultural contexts, ecosystem orchestrations agency, and the role of hybrid schemes” tarkastetaan perjantaina 13.12.2024 klo 15 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:

https://uwasa.zoom.us/j/62510901906?pwd=b3tyt6clbX02jBGnU1lWrdk2oXrVV6.1

(salasana: 217968)

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Henri Hakala (LUT) ja kustoksena professori Rodrigo Rabetino Sabugo.

Väitöskirja

Pinilla De La Cruz, Giovanna (2024) The role of Public-Private Collaboration in advancing the transition towards cleaner and sustainable energy systems: Cultural contexts, ecosystem orchestrations agency, and the role of hybrid schemes. Acta Wasaensia 550. Doctoral dissertation. University of Vaasa.

Julkaisun pdf

Lisätiedot

Giovanna Pinilla De La Cruz, puh. +358 29 449 8126, giovanna.pinilla@uwasa.fi

Giovanna Pinilla De La Cruz on kotoisin Kolumbiasta. Hän on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Sheffieldin yliopistossa vuonna 2015. Tohtorikoulutuksensa Pinilla De La Cruz suoritti Vaasan yliopistossa. Hänelle myönnettiin Jenny ja Antti Wihurin rahaston, Evald ja Hilda Nissin säätiön sekä Vaasan yliopiston tutkijakoulun apurahat. Tällä hetkellä hän työskentelee projektitutkijana Vaasan yliopiston VEBIC-alustalla.