SDP:n Johannes Koskisen ryhmäpuhe ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta

Arvoisa puhemies!



Maailma on hyvin erilainen tänään kuin se oli edellistä ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa käsiteltäessä. Nyt aikaamme leimaa turvallisuusympäristön nopea heikkeneminen. Suurvaltakilpailu kiihtyy, konfliktien määrä on kasvussa, ja kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää haastetaan monelta suunnalta.

Selonteon ja sitä täydentävän mietinnön tarkoituksena on utp-linjanveto neljäksi vuodeksi ja pidemmällekin. Kuohuvaa aikaamme kuvaa, että muutamassa päivässä Lähi-idän kriisialueella Syyriassa al-Assadin autoritaarisen dynastian kaatuminen avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen asetelmaan, jota viikko sitten ei voitu ennustaa. Muutos on pysyvää ja valppautta tarvitaan jatkuvasti.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein päämäärä on turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, estää Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin ja taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Viisaan ulkopolitiikan ohella turvallisuuttamme takaavat kansallinen puolustuskykymme osana liittokunnan pelotetta ja puolustusta, jäsenyytemme Euroopan unionissa ja Natossa sekä kahdenvälinen yhteistyö keskeisten liittolaisten ja kumppaneiden kanssa.

Tuore Nato-jäsenyytemme luonnollisesti korostuu selonteossa. Turvallisuuden tuottajana Suomi toimii aktiivisesti Naton uskottavuuden, yhtenäisyyden ja päätöksentekokyvyn edistämiseksi. Suomi osallistuu lainsäädäntömme määrittämissä puitteissa laaja-alaisesti liittokunnan toimintaan.

Pian tulee kolmekymmentä vuotta siitä, kun Suomesta tuli Euroopan unionin jäsenmaa. SDP muistuttaa, että yhä edelleen EU on meidän tärkein poliittinen ja taloudellinen viitekehyksemme ja arvoyhteisömme. Samalla se on meille keskeisin laaja-alaisen turvallisuuden tuottaja sekä tärkeä kanava ulkopoliittiseen vaikuttamiseen. Mahdollisimman vahva ja yhtenäinen EU on meidän kaikkien etu, ja Suomenkin on aktiivisesti vahvistettava sen päätöksentekokykyä tällä sektorilla.

Nykytilanteessa on kriittisen tärkeää niin Ukrainan pitkäjänteisen tukemisen kuin koko Euroopan puolustuskyvyn näkökulmasta, että Euroopan puolustusteollista tuotantoa saadaan kasvatettua ja puolustustarvikkeiden sisämarkkinoita vahvistettua mahdollisimman nopeasti.



Arvoisa puhemies,

Suomen on määrätietoisesti toimittava sääntöperusteisen kansainvälisen järjestelmän vahvistamiseksi.

Suomen keskeisenä tavoitteena YK:ssa tulee olla kansainvälisen yhteisön mahdollisimman vahva ja yhtenäinen reagointi kansainvälisen oikeuden vakaviin loukkauksiin. Suomi tukee vastuuvelvollisuuden toteutumista ja kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä. Suomi vahvistaa toiminnallaan YK:n kykyä ehkäistä, hallita ja ratkaista väkivaltaisia konflikteja, sekä tukee vahvaa ja koordinoitua YK-järjestelmää, joka turvaa humanitaarisen avun heikoimmassa asemassa oleville.

Tässä ajassa monelta tuntuu unohtuvan kehitysyhteistyön, ilmasto- ja kehityspolitiikan merkitys. hallituksen toimet ovat olleet osin ristiriidassa selonteon linjausten kanssa. SDP haluaa muistuttaa hallitusta, että Suomen kehityspolitiikan linjasta on pidettävä kiinni: ihmisoikeusperustasta, naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksien, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja –oikeuksien vahvistamisesta, koulutuksesta sekä ilmastopolitiikasta. Näiden tavoitteiden edistäminen edellyttää myös riittävää rahoitusta. Suomen kehityspolitiikan vaikuttavuutta taikka kestävän kehityksen tavoitteita ei pidä vaarantaa talousvaikeuksienkaan varjolla.



Puhemies,

Mietinnössä ja selonteossa on vahvat yhteiset kirjaukset Ukrainan tukemisesta. Sodan lopputuloksella on valtava merkitys koko Euroopan ja Suomen turvallisuudelle. Ukraina taistelee perustavanlaatuisten länsimaisten arvojen: demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolesta.

Kuten valiokunnan mietinnössä painotetaan, Suomen on osana EU:ta edistettävä rauhaa, vakautta ja siviilien suojelua Lähi-idässä sekä tuettava tulitaukoon ja panttivankien vapauttamiseen tähtäävää diplomatiaa ja kestävän kahden valtion ratkaisun syntyä Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin. Rauhanprosessin vauhdittamiseksi SDP on esittänyt, että Suomi tunnustaisi Palestiinan valtion, kuten lähes kolme neljästä maailman maasta on jo tehnyt. On määrätietoisesti ajettava demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta niin Israelissa kuin Palestiinassa.



Arvoisa puhemies,

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on Suomessa tavattu tehdä yhteisymmärryksessä hallitus-oppositiorajat ylittäen. Selontekoja valmisteltaessa tulee jatkaa parlamentaarista seurantaa. Eduskunta on pidettävä ajantasaisesti informoituna ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisistä kehityskuluista ja huolehdittava sen vaikutusmahdollisuuksista myös meille uuden Nato-politiikan saralla.

Me sosialidemokraatit painotamme Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdonmukaisuutta, aktiivisuutta ja yhtenäisyyttä - kansainvälisen yhteistyön, rauhan ja turvallisuuden asialla!