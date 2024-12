SDP:n Paula Werning: Hallituksen kylmä politiikka ajaa ihmisiä kodeistaan

– Kymenlaakson hyvinvointialueella 848 kotitaloutta on joutunut tilanteeseen, jossa heitä uhkaa pakkomuutto, vaikka sopivan ja edullisemman asunnon löytäminen on mahdotonta. Tämä ei ole vain epäinhimillistä, vaan täysin kestämätöntä alueemme sosiaaliturvan ja hyvinvoinnin kannalta, korostaa Werning.

Häädöt ovat Suomessa lisääntyneet hälyttävästi. Ulosottolaitoksen tilastot kertovat karun totuuden. Vuoden 2024 tammikuun ja marraskuun välillä vireille on tullut 8 639 häätöä, kun vuonna 2023 vastaava luku oli 7 957 eli kasvua viime vuoteen nähden on yhdeksän prosenttia. Toimitettujen häätöjen määrä on kasvanut viime vuoden 4 527:stä tämän vuoden 5 007:ään, mikä tarkoittaa 11 prosentin nousua.

Sininauhasäätiö on arvioinut, että Suomessa asunnottomuus on lisääntymässä, vaikka sen vaikutukset eivät aina näy suoraan katukuvassa. Monet asunnottomat ovat hakeneet väliaikaista suojaa ystävien tai sukulaisten luota. Tämä osittain piilossa tapahtuva asunnottomuus tekee ongelmasta vaikeasti tunnistettavan, vaikka se on yhä vakavampi ja paheneva yhteiskunnallinen haaste Suomessa.

– Asuminen on ihmisen perusoikeus, jota ei voi ohittaa. Hallituksen esittämät vaihtoehdot ovat kohtuuttomia: hylkää kotisi, maksa itse ylimääräiset kustannukset tai todista mahdottomalla tavalla, että olet yrittänyt löytää halvempaa asuntoa. On käsittämätöntä, että hallitus katsoo tätä kriisiä sivusta ja suunnittelee yhä uusia asumistuen leikkauksia, jotka vain lisäävät eriarvoisuutta ja syventävät kansalaisten välistä kuilua, linjaa Werning.

– Hallituksen on peruttava nämä epäinhimilliset leikkaukset ja palautettava Kelalle harkintavalta asumistuen päätöksissä. Nyt on aika kuunnella kansalaisia ja asettaa inhimillisyys edelle, päättää Werning.