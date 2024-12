Huippusuosittu norjalaissopraano Sissel Kyrkjebö toukokuussa Helsinkiin

Norjan ylpeys, maailman suurimpiin crossover-sopraanoihin lukeutuva Sissel Kyrkjebö, tunnetaan kristallinkirkkaasta ja ilmaisuvoimaisesta äänestään, joka on koskettanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Hänen musiikkinsa kattaa monia tyylilajeja, kuten klassista, kansanmusiikkia, poppia sekä elokuvamusiikkia.

Ikoninen ”Titanicin ääni”

Kyrkjebön musiikillinen matka on ollut menestyksekäs niin hänen kotimaassaan Norjassa kuin kansainvälisesti. Vuosien varrella Kyrkjebö on tehnyt yhteistyötä useiden tunnettujen artistien kanssa yli genrerajojen.

Kyrkjebö nousi kansainväliseen tietoisuuteen vasta 16-vuotiaana esiinnyttyään 1986 Eurovision laulukilpailun väliaikanumerossa. Tämän jälkeen hän on tullut tunnetuksi muun muassa olympiahymnin esittäjänä Lillehammerin talviolympialaisissa, duetoistaan Plácido Domingon ja Charles Aznavourin kanssa maailmanlaajuisesti televisioidussa Joulu Wienissä -konsertissa sekä esiintymällä muun muassa Josè Carrerasin, Andrea Boccellin, Josh Grobanin, Bryn Terfelin ja Neil Sedakan kanssa.

Kyrkjebö on ollut mukana myös useissa kansainvälisissä projekteissa, kuten menestyselokuva Titanicin ikonisella soundtrackilla vuonna 1997. Vaikka hän ei esitä elokuvan päätunnuskappaletta (My Heart Will Go On), on hänen äänensä olennainen osa elokuvan musiikillista identiteettiä. ”Titanicin äänenäkin” tunnettu Kyrkjebö on esittänyt Titanicin musiikkia elokuvasäveltäjä James Hornerin kanssa lukuisia kertoja Euroopan isoilla areenoilla.

Kevätkiertue tuo Helsinkiin

Jo toistakymmentä vuotta Kyrkjebön Pohjoismaita kiertänyt joulukiertue on ollut loppuunmyyty. Viime vuosina hän on lisäksi tehnyt Pohjoismaissa toisen, perinteeksi muodostumassa olevan Kesän kynnyksellä – Snart är det sommer -kiertueen, ja tämä kiertue tuo hänet nyt myös Helsinkiin.

Tulevassa konsertissaan vastauusitulla Finlandia-talolla Kyrkjebö esittää tunnettuja ja rakastettuja kesäisiä sävelmiä. Konsertissa häntä säestävät hänen luottopianistinsa Torjus Vierli sekä kitaristi Bernt Rune Stray.

Kyrkjebö toivoo kevätkonserttinsa täyttävän yleisönsä mielet lämmöllä ja uskolla valoisiin kesäpäiviin.

***

Sissel Kyrkjebö – Kesän kynnyksellä

lauantaina 10.5.2025 klo 19

Finlandia-talo, Helsinki

Liput alkaen 59 €

Lipunmyynti alkaa Ticketmasterissa maanantaina 16. joulukuuta klo 9.

Lisätietoja:

Johan Hollstén

Hollstenevents

p. 0400 520215

johan.hollsten@hollstenevents.fi