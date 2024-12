SDP:n Kim Berg: Keskitytään tosiasioihin ja päätösten vaikutuksiin

SDP:n kansanedustaja Kim Berg toteaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on tehty poikkeuksellisen kovaa työtä, jotta hallituksen kiireessä valmistellut esitykset on saatu käsiteltyä perusteellisesti. Valiokunnan jäsenet ovat istuneet kokouksia jopa 17 tuntia kerrallaan varmistaakseen, että esitysten sisältö täyttää kansalaisten palvelutarpeet ja lain asettamat vaatimukset.

"Valiokunnan työssä on keskityttävä päätösten laatuun ja niiden vaikutuksiin. Ilkka-Pohjalaisen pääkirjoituksessa esitetyt väitteet eivät edistä tätä keskustelua, vaan ohjaavat huomion pois varsinaisista asioista. Päätöksenteossa tarvitaan vastuullisuutta ja rakentavaa yhteistyötä, panettelu ja perusteettomat syytökset eivät kuulu rakentavaan päätöksentekoon," Berg sanoo.

Berg korostaa, että SDP:n tavoitteena on varmistaa suomalaisten arjen palveluiden toimivuus ja keskittyä asiapitoiseen työskentelyyn. "Työrauhan turvaaminen on välttämätöntä, jotta voimme tehdä päätöksiä, jotka kestävät aikaa ja vahvistavat kansalaisten luottamusta palveluihin. Nyt on aika lopettaa haukkuminen ja panettelu – tarvitaan yhteistyötä ja keskittymistä siihen, mikä on tärkeää," Berg päättää.