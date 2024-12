Arvoaineita kasveista teollisuuden tarpeisiin

Turvemaiden uudet viljelykasvit sekä biosivuvirrat: Tuotantoketjut, arvoaineet ja kiertotalous (TURBITS) -hankkeessa Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu kehittävät yhdessä kokonaiskestävästi ja vastuullisesti biosivuvirtojen kiertotaloutta ja orgaanisten arvoaineiden talteenottoa biopohjaisista sivuvirroista. Tavoitteena on myös löytää uusia Keski-Suomessa viljeltäviä ja tuottoisia laajan arvoketjun kasveja sekä kehittää niiden viljelyyn liittyviä menetelmiä.

- Yhdessä kasvissa tai sen sivuvirrassa voi olla yli 900 erilaista yhdistettä, joista osa on niin kutsuttuja arvoaineita, esimerkiksi antimikrobisia yhdisteitä, aromi- ja lisäaineita, vitamiineja sekä flavonoideja. TURBITS –hankkeessa haluamme saada nämä arvoaineet talteen, mutta myös löytää uusia Keski-Suomessa viljeltäviä ja tuottoisia laajan arvoketjun kasveja. Samalla tarkoitus on kehittää niiden viljelyyn liittyviä menetelmiä, kertoo hankkeen johtaja, yliopistonlehtori, Elina Kalenius Jyväskylän yliopistolta.

Arvoaineet pellolta elinkeinoelämän tarpeisiin

Hankkeessa keskitytään erityisesti entisillä turvetuotantoalueilla viljeltäviin kasveihin, joiden arvoketjuja tarkastellaan laaja-alaisesti sekä arvoaineiden talteenoton, kuitumateriaalien saatavuuden sekä kuivike- ja kasvualustatuotannon näkökulmasta.

- Tavoite on kehittää koko tuotantoketjua, lähtien liikkeelle kasvien viljelyyn, sadon korjaamiseen sekä logistiikkaan liittyvistä työmenetelmistä ja päätyen viljelykasvien kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen monen eri toimialan tarpeisiin, selventää Kalenius

Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousinstituutti keskittyy erityisesti entisillä turvetuotantoalueilla kosteikkoviljeltävien kasvien ja erilaisten biosivuvirtojen, korjuuseen, logistiikkaan, käsittelyyn ja varastointiin liittyviin tekniikoihin.

- Tavoitteena on toteuttaa käytännön pilotointeja yhteistyössä yritysten kanssa. Pilotointeja tehdään esimerkiksi rahkasammaleen ja osmankäämin korjuuseen, logistiikkaan ja kuivaukseen liittyen, kertoo projektipäällikkö Jaakko Tukia Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Jyväskylän yliopiston uusi laite tukee kiertotalouden tutkimusta

Jyväskylän yliopistolla keskitytään biosivuvirtojen ja kosteikkoviljeltävien kasvien koostumuksen analytiikkaan sekä arvoaineiden talteenottoon, joiden kehittämiseksi on tehty myös kiertotaloutta edistävä analytiikkaan liittyvä laiteinvestointi.

- Arvoaineiden talteen ottamiseksi meidän tulee ensin selvittää minkälaisia arvokkaita yhdisteitä kasvimateriaali sisältää. Kemian laitoksen uusi massaspektrometri luo erinomaiset puitteet tutkia monimutkaisia seoksia ja selvittää mitä arvoaineita alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat sisältävät, kertoo Kalenius.

Korkealle jalostettujen yhdisteiden syntetisointi laboratoriossa on usein hyvin resurssi-intensiivistä, aikaa vievää, tuottaa sivutuotteena kemikaalijätettä ja on kallista.

- Lisäksi osaa kasvien tuottamista fytokemikaaleista ei ole mahdollista valmistaa edes laboratoriomittakaavassa teollisesta tuotannosta puhumattakaan. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä näiden talteen ottamiseen siten, että prosessit ovat sekä tuotannon että ympäristön kannalta kestäviä, selventää Kalenius.

Jyväskylän yliopiston uusi massaspektrometri mahdollistaa uusien arvoaineiden tutkimisen.

Keski-Suomi on kiertotaloutta toteuttava maakunta

Keski-Suomen on tärkeää olla mukana kehittämässä uusia kiertotalouden ratkaisuja ja panostamassa biopohjaisten materiaalien pitkiin arvoketjuihin keskittyvän bioteollisuuden kehittymiseen. Hankkeen tulokset tulevatkin hyödyttämään laaja-alaisesti keskisuomalaista liike-elämää ja luomaan uusia ansaintamahdollisuuksia Pk-yrityksille sekä erityisesti luomaan uutta työtä turvetuotannon parista työnsä menettäneille osaajille.

- Hankkeen myötä uusiin viljelykasveihin, biosivuvirtoihin ja orgaanisiin arvoaineisiin liittyvä osaaminen kasvaa ja yhteistyö tiivistyy osaajien kesken. Uutta yhteistyötä onkin jo lähtenyt liikkeelle, iloitsee Kalenius. Minuun ja JAMK:n projektipäällikköön Jaakko Tukiaan voi olla mielellään yhteydessä kaikki aihepiiristä kiinnostuneet yritykset ja muut toimijat, Kalenius jatkaa.

TURBITS -hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen liitto. Lisäksi hanketta rahoittavat hankkeen toteuttajien lisäksi Neova Group ja Epira Oy. Aktiivisina kumppaneina hankkeessa ovat lisäksi mm. Saarijärven kaupunki, Karstulan seudun kehitysyhtiö, Jyväs-Hamppu, Fluffstuff ja Spinnova. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 029 992 euroa, josta Jyväskylän yliopiston osuus on 815 992 €. Hanke on alkanut 1.10.2023 ja kestää 30.4.2026 asti.