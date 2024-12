SDP:n Johan Kvarnström: Asuntopolitiikan suunnanmuutos tarkoittaa vähemmän koteja pienituloisille

Tänään äänestetään hallituksen lakiesityksistä, joiden mukaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään ympäristöministeriön alaisuuteen perustettavaan Valtion tukeman asuntorakentamisen keskukseen.

– Tehtävien uudelleenorganisointi siirtämällä itsenäinen virasto ministeriön alaisuuteen on erittäin poikkeuksellista. Lainsäädännön valmistelu kuuluu vakiintuneesti ministeriöille ja toimeenpano virastoille, mutta kuten lakiesityksen perusteluissakin julki sanotaan, tavoitteena on valtion asuntopolitiikan toimeenpanon strateginen ohjaus. Tällä on vaara muuttua poliittiseksi ohjaukseksi, kun tiedetään, että hallitus pyrkii vähentämään valtion roolia kohtuuhintaisen asumisen edistäjänä. Suunnanmuutos näyttäytyy valtion tukeman asuntotuotannon tarvitsemien viranomaistoimintojen alasajona ja näin vaarannetaan Aralle kuuluneiden tehtävien hoitamisen riippumattomuus ja puolueettomuus, pohtii Kvarnström.

Hallitus on perustellut Aran lakkauttamista myös toiminnan tehostamisella ja säästöillä.

– Aran lakkauttamisen ja tehtävien siirtämisen kustannusten on laskettu olevan yli miljoona euroa eikä lakiesityksen perusteluissa ole laskelmia saavutettavista säästöistä tai tehokkuusvaikutuksista. Aran henkilöstöä supistettiin hallituksen vaatimien säästöjen takia jo keväällä, minkä jälkeen hallitus on perustellut itsenäisen viraston lakkauttamista liian pienellä henkilöstömäärällä. Hallitus itse pienentää valtion roolia asuntopolitiikassa, minkä seurauksena Aran tehtävät vähenevät ja samalla pettämättömällä logiikalla hallitus katsoo Aran lakkauttamisen perustelluksi tehtävien vähenemisen takia. Perustelut ontuvat pahasti ja säästöt jäävät kysymysmerkiksi, Kvarnström arvioi.

– Tämä hallitus repii monilla tavoin rikki olemassa olevia rakenteita, mutta se vaikuttaa tekevän näin ideologisista syistä ilman päivänvaloa kestäviä perusteita tai kestävää jatkosuunnitelmaa. Ara päätetään lakkauttaa kiireellä ja hätiköiden, vaikka valtion tukeman asuntotuotannon kehittämistyöryhmän työ on edelleen kesken ja hallitus ei ole esittänyt kokonaissuunnitelmaa asuntopolitiikastaan. Poukkoilun sijaan asuntopolitiikan pitäisi olla pitkäjänteistä.

– Orpon ja Purran oikeistohallitus siirtelee ja poistaa myös asumisen saralla mielivaltaisesti hyvinvointivaltiomme rakennuspalikoita. Aran lakkauttamisen lisäksi sekä yleistä että eläkkeensaajan asumistukea saksitaan ja Kelalta on poistettu harkintavalta toimeentulotuen asumismenojen suuruuden osalta. Sen sijaan, että hallitus pyrkisi edistämään kohtuuhintaista asumista, on se politiikallaan antamassa asuntorakentamisen täysin markkinoiden valtaan ja jättämässä tukea tarvitsevat enemmän oman onnensa nojaan, Kvarnström päättää.