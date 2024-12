SDP:n Aki Lindén: Monen sairaalan päivystyksen kohtalo ratkeaa 17.12.2024

Seuraavilla paikkakunnilla sijaitsevien sairaaloiden yöpäivystystä (klo 22-07) muutetaan uudessa laissa: Kouvolassa, Kemissä ja Savonlinnassa päivystyksen resursseja ja sisältöä supistetaan ja sen tasoa lasketaan. Iisalmessa, Varkaudessa, Oulaisissa (Oulaskankaan sairaala) ja Salossa päivystys lakkautetaan klo 22-07 välisenä aikana kokonaan.



Päivystysten supistaminen ja lakkauttaminen vaikuttaa sairaaloiden päiväaikaisiin palveluihin. Kaikkia nykyisiä palveluita ei voida ylläpitää, koska ne olisivat edellyttäneet sairaaloilta valmiutta vastata potilaiden hoidosta myös yöaikana.



Säädöksiä leikkaustoimenpiteiden suorittamisesta yksityisissä sairaaloissa väljennetään merkittävästi. Tarkoitus on lisätä niiden hankkimista julkisin varoin. Tämä johtaa lääkärien ja hoitajien siirtymiseen julkisista sairaaloista yksityisiin sairaaloihin.





Edellä kuvatusta ”uudistuksesta” on laskettu kertyvän 26 miljoonan euron säästö. Tämän suuruinen rahoitus vähennetään kaikilta hyvinvointialueilta siitä riippumatta aiheuttaako laki muutoksia niiden alueella. Esimerkiksi Pirkanmaa menettäisi 2,5 miljoonaa euroa ja Satakunta 1 miljoonaa euroa, vaikka lain muutokset eivät koske niiden alueella olevia sairaaloita.



Koko tällainen laki on periaatteellisesti virheellinen, koska hyvinvointialueilla on vaaleilla valitut päättäjät ja heidän tulee voida päättää terveydenhuollon, ikääntyneiden ja sosiaalihuollossa palveluista. Lakiin kirjatut sairaalakohtaiset päivystysjärjestelyt jopa yhden lääkärin viran tarkkuudella eivät ole hyvää hallinto. Enteileekö tämä sitä, minkä vaikutusvaltainen Kokoomuksen kansanedustaja jo esitti eli ei tarvita vaaleilla valittuja valtuustoja päättämään palveluista.



SDP vetoaa hallituspuolueiden kansanedustajiin: puolustakaa alueenne väestön turvallisuutta ylläpitämällä sairaaloiden vähintään nykytasosta päivystytä, kuunnelkaa alueidenne asukkaiden ääntä ja kieltäytyvää heikentämästä julkista terveydenhuoltoa.