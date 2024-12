SDP:n Saku Nikkanen: Synkkä päivä Salon seudulle ja koko Varsinais-Suomelle

Nikkanen on erityisen pettynyt varsinaissuomalaisiin hallituspuolueiden kansanedustajiin, jotka eivät ole osallistuneet asian käsittelyyn millään muulla tavoin kuin tänään äänestämällä. Yli puoluerajojen luvattiin puolustaa Salon sairaalaa, mutta näin ei lopulta käynyt.

– Tämä on erityisen tuomittavaa, kun juuri Salon kohdalla ristiriita hallituksen esityksen laskelmissa ja perusteluissa on niin täysin eri kuin alueella tehdyissä kokonaisarvioissa. TYKS Salon sairaalan yöpäivystyksen lakkauttaminen kuormittaa kohtuuttomasti TYKSin kantasairaalaa ja ensihoitoa ja aiheuttaa mittavia muutoksia toimintojen organisoimiseksi sairaaloiden välillä. Säästöjä tästä ei tule syntymään ja kansalaisten palvelut huononevat, harmittelee Nikkanen.

– Ainoa, mitä hallituspuolueet saivat pakon edessä kasaan, on tyhjä lausuma, millä ei itse asiaa muuteta. Lausumassa on kauniita vaatimuksia siitä, että alueet turvaavat palvelut jatkossakin – samalla lainsäädännöllä kuitenkin estetään päivystystoiminnot määrätyissä sairaaloissa, mitä alueet eivät voi omalla päätöksellä muuttaa sen jälkeen, kun laki on hyväksytty. Lausuma oli täysin arvoton näytelmä hallitukselta, mikä ei lopputulosta muuta.