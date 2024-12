STTK:n puheenjohtaja Antti Palola edustajistossa: Nyt on palkankorotusten vuoro

Teknologiateollisuudessa uutta työehtosopimusta on neuvoteltu pitkin syksyä tuloksetta. Sopimusneuvotteluja on vauhditettu joulukuun alkupuolella järjestetyillä vuorokauden mittaisilla työtaisteluilla.

- Juntturassa ollaan, ja näin joulun lähestyessä työmarkkinoiden päänavaus voi siirtyä uuden vuoden puolelle, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ennustaa.

Työntekijäpuoli on avoimesti ilmoittanut tavoittelevansa kymmenen prosentin korotuksia. Tästä työnantajapuoli on luonnollisesti pöyristynyt, mutta työnantajalle mikä tahansa luku on aina väärä ja liikaa.

- On selvää, että työntekijäpuoli tavoittelee aiempaa vuosia korkeampia korotuksia. Ostovoima on heikentynyt rajusti viime vuosina. Kun siinä rinnalla maan hallitus on toteuttanut lähes nopeutetulla liukuhihnalla työlainsäädännön muutoksia ja sosiaaliturvan heikennyksiä, on vain luonnollista, että lukuisille heikennyksille haetaan kompensaatiota.

Palola ei arvioi, mitä pitkäksi venyvä neuvottelurupeama lopulta eri liitoille tarkoittaa.

- Kun teknologiateollisuus alkoi neuvotella syyskuussa, kunta- ja hyvinvointialueiden sopimukset päättyvät vasta vapun tienoilla. Pitkä neuvotteluaika sisältää erilaisia epävarmuuksia, joista osa tulee maailmalta ja osa on kotoisempia. Niiden vaikutuksia ei tällä hetkellä pysty kukaan arvioimaan.

STTK:n edustajistossa puhunut Palola pitää alkuviikosta eduskunnassa hyväksyttyä työriitalain – niin sanotun palkkamonttulain – hyväksymistä erittäin huonona, suorastaan häpeällisenä.

- Suomi esiintyy juhlapuheissa tasa-arvon mallimaana. Vientimalli sementoi Suomessa sitkeän naisten- ja miesten välisen palkkaeron. Se myös sitoo valtakunnansovittelijan kädet, vaarantaa sovittelijan puolueettomuuden ja näin sotkee koko suomalaisen sopimus- ja neuvottelujärjestelmän, Antti Palola toteaa.

STTK ei hyväksy etuuksia leikkaavaa automaattivakauttajaa

Joulun jälkeen eläkeneuvotteluissa häämöttää loppusuora. STTK pitää kiinni eläkejärjestelmämme kulmakivistä, joita ovat etuus- ja vakuutusperusteisuus, lakisääteisyys, ansiosidonnaisuus ja omaisuuden suoja.

- Olen todennut, että eläkejärjestelmä on kuin ”pyhä kolmio”: sen kulmissa ovat sijoitustuotot, eläke-edut ja eläkemaksut. Näitä on muutoksissa tarkasteltava. Meidän on ylivoimaista hyväksyä työnantajan esittämää automaattista vakauttajaa, joka leikkaisi vain etuuksia, Antti Palola tiivistää.