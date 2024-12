Tasavallan presidentti on nimittänyt jäseniä ja asiantuntijajäseniä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Pietarinen (s. 1970) on toiminut Tasavallan presidentin oikeudellisena neuvonantajana, kabinetin jäsenenä ja kansliapäällikön sijaisena helmikuun 2024 loppuun asti. Tätä ennen hän on työskennellyt hallinto-oikeustuomarina sekä korkeimman hallinto-oikeuden kansliapäällikkönä. Hän on myös toiminut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen lakimiehenä. Aiemmin hän on työskennellyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittelijänä sekä tutkimus- ja viestintätehtävissä, minkä lisäksi hän on toiminut tehtävissä oikeusministeriössä, ulkoministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä. Pietarinen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja oikeustieteiden kandidaatti.

Belinskij (s. 1976) hoitaa ympäristöoikeuden yhteisprofessuuria Itä-Suomen yliopistossa ja Suomen ympäristökeskus Sykessä. Hän on tätä ennen työskennellyt maa- ja metsätalousministeriössä säädösvalmistelutehtävissä vanhempana hallitussihteerinä ja lainsäädäntöneuvoksena. Hän on aiemmin toiminut lakimiehenä maa- ja metsätalousministeriössä sekä tutkijana yliopistossa ja konsultointiyhtiössä. Belinskij on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori.

Horppila (s. 1962) toimii limnologian professorina Helsingin yliopistossa. Tätä ennen hän on työskennellyt pääosin erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä Helsingin yliopistossa ja Suomen Akatemiassa. Hän on toiminut korkeimman hallinto-oikeuden sivutoimisena ympäristöasiantuntijaneuvoksena vuodesta 2012. Horppila on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden tohtori.

Korpinen (s. 1973) toimii tutkimuspäällikkönä Suomen ympäristökeskus Sykessä. Tätä ennen hän on työskennellyt tutkijana Itämeren suojelukomissiossa/HELCOM-sihteeristössä sekä meribiologina WWF:ssä. Korpinen on koulutukseltaan filosofian tohtori.

Lehtoranta (s. 1966) toimii erikoistutkijana Suomen ympäristökeskus Sykessä. Aiemmin hän on työskennellyt vanhempana tutkijana Suomen ympäristökeskus Sykessä sekä apulaistutkijana Vesi- ja ympäristöhallituksessa. Lehtoranta on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden tohtori.