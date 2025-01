Hae Jyväskylän yliopiston englanninkielisiin ohjelmiin – saat tukea hakuun webinaareistamme!

Kuudessa tiedekunnassamme on tarjolla yhteensä 18 maisteriohjelmaa, jotka opetetaan kokonaan englanniksi. Voit syventää tietämystäsi kasvatustieteissä, liikunta- ja terveystieteissä, matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla, tietotekniikassa, kauppatieteissä sekä humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Kaksivuotisten, 120 opintopisteen laajuisten maisteriohjelmien opinnot alkavat elo-syyskuussa 2025. Ohjelmat toteutetaan lähiopetuksessa.

Kaikkiaan maisteriohjelmissa on haettavissa 413 aloituspaikkaa. Suosituimpia ohjelmia viime vuosina ovat olleet informaatioteknologian ja kauppakorkeakoulun ohjelmat.

Maisteriohjelmien lisäksi haettavana on ensimmäinen englanninkielinen kandidaattiohjelmamme Business Innovation and Sustainability (180 op), joka sisältää opintoja liittyen uuden liiketoiminnan kehittämiseen, liiketoiminnan vastuullisuuteen, päätöksentekoon sekä kestävyysosaamiseen. Aloituspaikkoja on 30, joista 12 on varattu ensikertalaisille. Kandidaattiohjelmaan hyväksytyt hakijat saavat samalla myös oikeuden maisterintutkintoon neljään eri ohjelmaan.

Apua hakuprosessiin How to apply -webinaareista

Haku Jyväskylän yliopiston englanninkielisiin perustutkinto-ohjelmiin alkaa keskiviikkona 8.1.2025 klo 8.00 Suomen aikaa. Voit jättää sähköisen hakemuksen Opintopolussa (Studyinfo.fi) keskiviikkoon 22.1.2025 klo 15.00 mennessä.

Jos olet kiinnostunut hakemaan englanninkielisiin ohjelmiimme, tule mukaan How to apply –webinaareihimme. Noin tunnin mittaisessa webinaarissa käymme läpi haun perusasiat ja hakuaikataulun, vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin sekä webinaarin osallistujien kysymyksiin. Tilaisuus on maksuton eikä vaadi rekisteröitymistä.

Kandidaattiohjelman How to apply -webinaari pe 10.1. klo 15.00

Maisteriohjelmien How to apply -webinaari ma 13.1. klo 15.00

Apurahoja tarjolla maksuvelvollisille opiskelijoille

Jyväskylän yliopistossa opiskelee vuosittain yli 1000 ulkomaalaista opiskelijaa, joista noin puolet opiskelee englanninkielisissä perustutkinto-ohjelmissa ja loput tohtoriohjelmissa tai vaihto-opiskelijoina. Tutkinto-opiskelijoiden, jotka eivät ole EU- tai ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisia, täytyy suorittaa opinnoistaan lukuvuosimaksu.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa maksuvelvollisille opiskelijoille mahdollisuuden hakea lukuvuosimaksusta 50 % kattavaa apurahaa samalla sähköisellä hakulomakkeella, jolla haetaan myös opinto-oikeutta Opintopolussa. Tämän apurahan saavat kaikki sen hakulomakkeella valinneet maksuvelvolliset opiskelijaksi hyväksytyt.





Tutustu valintaperusteisiin ja hakuohjeisiin ennen hakua

Jotta voit hakea kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiimme, sinulla on oltava soveltuva koulutustausta riippuen siitä, haetko kandidaatti- vai maisteriohjelmiin, sekä riittävä englannin kielen taito. Muut mahdolliset hakukriteerit on eritelty kunkin ohjelman valintaperusteissa.

Ohjelmakohtaisiin valintaperusteisiin sekä hakuohjeisiin pääset kunkin ohjelman oman sivun kautta kohdasta “How and when to apply”.

Haku Erasmus Mundus -ohjelmiin yhteishaun ulkopuolella

Yhteishaussa mukana olevien ohjelmien lisäksi Jyväskylän yliopistossa on tarjolla kaksi englanninkielistä Erasmus Mundus -yhteistutkinto-ohjelmaa, jotka järjestetään yhteistyössä ulkomaalaisten partneriyliopistojen kanssa. Nämä ohjelmat ovat Radiation and its Effects on MicroElectronics and Photonics Technologies (RADMEP) ja Brain and Data Science (NeuroData).

Hakuaika RADMEP-ohjelmaan päättyy 9.2.2025 ja NeuroData-ohjelmaan 5.2.2025. Ohjelmiin haetaan erillisen hakujärjestelmän kautta. Voit tutustua lähemmin Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin niiden omilta sivuilta:

