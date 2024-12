HFD:s prejudikat som gäller rättelse av sakfel

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ennakkoratkaisupyyntöä unionin tuomioistuimelle (unionin kansalaisen karkottaminen) 19.12.2024 09:30:36 EET | Päätös

Perheen isä A, joka on Romanian kansalainen, oli päätetty karkottaa kotimaahansa, koska hänen oli rikostensa vuoksi katsottu vaarantavan yleistä järjestystä ja yleistä turvallisuutta. Perheen äiti B, joka on Moldovan kansalainen, sekä puolisoiden yhteiset alaikäiset lapset oli päätetty karkottaa tai käännyttää siitä syystä, että he eivät A:n karkotuksen vuoksi säilyttäneet oleskeluoikeuksiaan Suomessa unionin kansalaisina tai unionin kansalaisen perheenjäseninä.