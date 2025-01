SDP:n Piritta Rantanen: Purran ja Orpon oikeistohallitus ei piittaa kansalaisten huolista

Kansalaisten huoli omasta toimeentulosta Iltasanomien ja Taloustutkimuksen mukaan kasvanut roimasti. Sen sijaan, että varapääministeri Purra vastaisi kansalaisten huoliin, osoittaisi ymmärtävänsä niitä, hän jatkaa hyvinvointiyhteiskunnan purkamista pala palalta, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.

STM:n mukaan Purran ja Orpon johtama oikeistohallitus on lisännyt köyhien määrää Suomessa noin 100 000 ihmisellä. Yli 25 000 toimeentulotukea saavaa kotitaloutta on saanut Kelalta kehotuksen etsiä halvempaa asuntoa lainmuutoksen jälkeen, sillä hallitus leikkaa asumistuesta.

Hallitus ei ole vähentänyt velkaantumista, se ei ole saanut aikaan kasvua, työllisyys jää kauas edellisen hallituksen ennätyksestä. Rantasen mukaan Suomessa kasvaa vain työttömyys, velka ja konkurssit.

- Purran johdolla suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa puretaan pala palalta. Tuoreena esimerkkinä tästä ovat sairaaloiden päivystysten karsimiset, hoitoonpääsyn romuttaminen, asiakasmaksujen ja lääkkeiden hinnankorotukset sekä sairauspäivärahan leikkaukset.

Rantanen ihmettelee ministeri Purran vähättelevää asennetta ihmisten taloudellisen ahdingon äärellä. Purra mainitsee blogissaan (6.1.2025), että ”vain seitsemälle prosentille väestöstä kohdistuu yli viiden prosentin tulonmenetykset”. Tämä pieneltä kuulostava luku tarkoittaa käytännössä 400 000 suomalaista, joiden tulot tosiaan pienevät viisi prosenttia samaan aikaan, kun esimerkiksi ruoan hinta on noussut kahdessa vuodessa yli 20 prosenttia.

Piritta Rantanen on pöyristynyt Purran tavasta halveksua julkisesti niitä, jota kärsivät hallituksen politiikan seuraukset omassa arjessaan. Turva työttömyyden varalle on lyhentynyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkausten myötä jopa reilusta vuodesta kahteen kuukauteen. Köyhyys ja pahoinvointi on lisääntynyt hallituksen epäoikeudenmukaisen politiikan seurauksena.

- Luvut kertovat karulla tavalla, miten nimenomaan hallituksen luoman epäluottamuksen myötä Suomi on epäonnistunut työllisyyden hoidossa Euroopan surkeimmin. Hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa, mutta saldo on – 50 000 työpaikkaa pakkasella, Rantanen muistuttaa.

- Kulunut syksy osoitti, että tämä hallitus ei paljon vaikutusarvioista tai asiantuntijalausunnoista piittaa. Eriarvoistavat ja kansan oikeustajun vastaiset lakihankkeet runnotaan läpi vastalauseista piittaamatta, järkipuhetta yrittävät virkahenkilöt hiljennetään. Meillä on vallassa hallitus, jonka valtiovarainministeri karnevalisoi leikkauksia ja halveksii niitä, jotka päätösten vuoksi ajautuvat köyhyyteen.

- SDP vastustaa hallituksen epäoikeudenmukaista politiikkaa. Siksi esitämme parannuksia kaikille niille suomalaisille, joiden asemaa hallitus heikentää. Samalla huolehdimme talouden tasapainottamisesta. Vaihtoehto on olemassa, ja Suomen suunnan voi muuttaa.