Ennätykselliset 120 000 suomalaista panosti osuuskauppaan, valtaosa nuoria aikuisia

Vuodenvaihteessa rikkoutui merkittävä rajapyykki: uusia asiakasomistajia liittyi S-ryhmän osuuskauppojen jäseniksi viime vuoden aikana enemmän kuin koskaan aikaisemmin, yli 120 000 henkilöä. Tämä oli yli 8000 uutta asiakasomistajaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Erityisen huomattavaa on myös se, että kolmasosa viime vuonna asiakasomistajaksi liittyneistä oli alle 25-vuotiaita nuoria. Alle 35-vuotiaiden osuus oli peräti 62 %.

Kasvava asiakasomistajien määrä kertoo siitä, että S-ryhmän palvelut koetaan vetovoimaisina ja suomalaiset myös haluavat ottaa täyden hyödyn irti S-ryhmän tarjoamista eduista. Osuuskaupat maksavat asiakasomistajiensa pankkitileille vuosittain yli puoli miljardia euroa.

”Luvut kertovat, että nuoret ovat oivaltaneet asiakasomistajuuden hyödyt. He ovat valinneet liittyä osuuskaupan jäseneksi maksamalla osuusmaksun ja pääsevät näin nauttimaan täysimääräisesti S-ryhmän tarjoamista eduista”, sanoo asiakkuusjohtaja Heini Dahlström SOK:lta.

Oma osansa kasvussa on myös sillä, että S-Etukortti on ollut mahdollista lisätä Applen Lompakkoon viime keväästä alkaen. Mahdollisuus kerätä Bonusta mobiilisti on tärkeää erityisesti monelle nuoremmalle asiakkaalle. Myös edellisvuonna lanseerattu, asiakasomistajuudesta hauskalla tavalla kertova Tilipäivä-konsepti toimii edelleen ja vetoaa erityisesti nuoriin.

Asiakasomistajamäärän kehitykseen ovat vaikuttaneet myös Handelsbankenista S-Pankkiin siirtyneet asiakkaat. S-Pankki tarjoaa asiakasomistajille maksuttomat päivittäiset pankkipalvelut. Lisäksi S-mobiili-sovelluksesta julkaistiin viime vuonna englanninkielinen versio, joka on saadun palautteen perustella houkutellut uusia vieraskielisiä asiakasomistajia osuuskaupan palveluiden piiriin.

Suomalaisten luottamus 30-vuotiaaseen S-Etukorttiin on vahva. Tästä osoituksena on S-Etukortin nousu neljännelle sijalle Taloustutkimuksen Suomen arvostetuimmat brändit -tutkimuksessa 2024.