Väitöstutkimus ehdottaa uusia menetelmiä ihmisen aivoaktiivisuuden langattomaan mittaamiseen liikunnan aikana

"Väitöstutkimustani voidaan pitää uraauurtavana niin teknologisen kehityksen, liikkumisen aikana tapahtuvan aivoaktiivisuuden mittaamisen ja tähän liittyvien kokeellisten tutkimuksien laajentamisen kannalta”, sanoo väitöskirjatutkija Alessandra Giangrande Jyväskylän yliopistosta ja Politecnico di Torinosta (Italia).

Aivojen ja kehon vuorovaikutuksen tutkiminen kaikessa ihmisen toiminnoissa on kiinnostanut tutkijoita vuosikymmenien ajan. Teknologisten haasteiden vuoksi aivosignaalien mittaaminen on ollut kuitenkin hyvin rajoittunutta luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Langattomat, pienikokoiset ja kannettavat laitteet voivat mahdollistaa häiriövapaan neurofysiologisten signaalien tallentamisen. Tässä väitöskirjassa tutkittiin ihmisen aivokuoren toimintaa uudella, liikkumista vain vähän rajoittavalla menetelmällä.

-Suunnittelimme ja validoimme innovatiivisen järjestelmän aivosignaalien (EEG) langattomaan tallentamiseen. Järjestelmä mahdollistaa ihmisen aivoaktiivisuuden mittaamisen luonnollisissa olosuhteissa, Giangrande kertoo.

-Lisäksi ehdotimme uutta elektrodijärjestelmää aivosignaaleja häiritsevien liikehäiriöiden syntymekanismien selkiyttämiseksi ja minimoimiseksi ihmisen liikkumisen aikana.

Tutkimus paljasti lupaavia tuloksia ihmisen tunto- ja liikejärjestelmän aivoperustasta ja aivotutkimuksen laajentamiseksi uusille alueille.

Alessandra Giangranden (MSc, lääketieteellisen tekniikan insinööri) väitöskirja "Advanced methods and instrumentation to examine sensorimotor integration and corticomuscular coupling"

