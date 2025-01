Etätyö ei ole ilmainen lounas

Tutkimus Portugalin verouudistuksen vaikutuksista julkaistiin arvostetussa suurelle yleisölle suunnatussa NBER Digest -julkaisusarjassa 9.1.2025 07:20:00 EET | Tiedote

Tuore suomalaiseen rekisteriaineistoon perustuva tutkimus osoittaa, kuinka verotus vaikuttaa eläkeläisten muuttopäätöksiin ja mitä seurauksia sillä voi olla julkisen talouden kannalta. Portugalin verouudistus houkutteli runsaasti varakkaita eläkeläisiä muuttamaan maahan, kun taas Suomen tiukempi verolinja tyrehdytti muuttovirran. Tutkimus tuo uutta tietoa veropolitiikan ja eläkeläisten käyttäytymisen välisestä yhteydestä. Aikaisemmin kansainvälisesti arvostetussa NBER The Digest -työpaperisarjassa julkaistu työpaperi on julkaistu nyt arvostetussa NBER Digest -julkaisusarjassa, joka on suunnattu suurelle yleisölle.