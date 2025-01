Tampereen yliopisto mukana rakentamassa Euroopan Unionin sirutuotannon suunnittelualustaa

Kahdestatoista eurooppalaisesta tutkimuslaitoksesta ja yliopistosta koostuvan konsortion tehtävä on luoda palvelualusta, Design Platform, joka kokoaa yhteen erilaisia työkaluja ja palveluita sirukehittämisen tueksi. Alusta on osa EU:n Siruja Euroopalle -aloitetta, jolla tuetaan eurooppalaisen puolijohdealan innovaatioita ja teknologisten valmiuksien kehittämistä.

Uusi suunnittelualusta tukee startupeja ja pk-yrityksiä

Siruja Euroopalle -aloite haluaa tukea erityisesti eurooppalaisia startupeja ja pk-yrityksiä, joilla ei välttämättä ole kyvykkyyttä itse suunnitella ja valmistaa siruja. Aiemmin ohjelmassa on hyväksytty viisi laajaa pilottilinjaa sirujen valmistukseen liittyen ja näissä Suomesta ovat mukana Tampereen yliopisto ja VTT. Design Platform puolestaan rakentaa suunnittelupalvelua tukemaan näitä sirutuotannon pilottilinjoja.

Konsortio määrittelee ja rakentaa pilvipalvelun, joka tuo sirusuunnittelun työkalut yhteen. Palvelu mahdollistaa työkalujen käytön kokeilua ja pilotointia erityisesti niille, jotka eivät kustannusten takia pysty itse niitä hankkimaan. Konsortion tehtävänä on koordinoida ja määritellä alustan kehitystä sekä luoda valintakriteereitä Siruja Euroopasta -aloitteen suunnittelutyötä tukeviin rahoitushakuihin.

– Tämä on erittäin merkittävä avaus sekä yliopistoille että yrityksille. Suunnittelualusta madaltaa huomattavasti kynnystä käynnistää omien sirujen suunnittelu tietotekniikka- ja elektroniikka-alan yrityksissä, kertoo tietokonetekniikan professori, Tampereen yliopiston osalta hankkeen vastuullinen johtaja Timo Hämäläinen.

Design Platform edistää EU:n omavaraisuutta sirujen tuotannon suhteen

Design Platformin tärkein tavoite on vankistaa sirusuunnittelun ekosysteemiä Euroopan Unionin alueella. Unioni on hyväksynyt vuonna 2023 sirusäädöksen, jonka vahvistaa Euroopan sisäistä puolijohde-ekosysteemiä.

Tavoitteena on kehittää puolijohdeteollisuutta, houkutella investointeja, edistää tutkimusta ja innovointia sekä lisätä sirutuotannon omavaraisuutta Euroopan Unionissa. Tarkoitus on kaksinkertaistaa EU:n maailmanlaajuinen markkinaosuus puolijohteiden tuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

Tampereen yliopisto ainoana mukana Pohjoismaista

Tampereen yliopisto on ainoa pohjoismaalainen toimija 12 partnerin muodostamassa konsortiossa. Tampereen yliopiston rooli on merkittävä, sillä vastuuna on kasvattaa tietoisuutta Design Platformista ja sen tuomista mahdollisuuksista EU:n laajuisesti.

– Tampereen yliopisto on mukana Siruja Euroopalle -aloitteen ytimessä. Olemalla mukana näin merkittävässä eurooppalaisessa yhteistyössä pääsemme viemään osaamistamme maailmalle ja toisaalta tuomaan tietoa Suomeen. Olemme ainoa suomalainen osapuoli projektissa ja meillä on myös vastuu pitää huoli siitä, että suomalainen siruteollisuus on mukana, kun EU:n omavaraisuutta sirujen suhteen viedään eteenpäin, kertoo Tampereen yliopiston vararehtori Jarmo Takala.